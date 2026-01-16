Piektdienas rītā ugunsgrēkā dzīvojamā mājā Ķekavas novada Ķekavas pagasta Krustkalnu ciemā bojā gājuši divi cilvēki, bet 29 personas izglābtas. Vairāki no izglābtajiem ir cietuši, savukārt vēl 15 cilvēki no ēkas izkļuvuši pašu spēkiem, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā apstiprināja, ka bojāgājušie ir nepilngadīgi. Ugunsgrēks izcēlies četrstāvu dzīvojamā ēkā Jaunlazdu ielā 5.
Pulksten 4.59 VUGD saņēma izsaukumu par ugunsgrēku Ķekavas novadā — tika ziņots, ka četrstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva dzīvoklī ir sākusies degšana. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka liesmas ar atklātu degšanu strauji izplatās pa ēkas stāviem. Nekavējoties tika uzsākta visu dzīvokļu pārmeklēšana un cilvēku glābšana.
Pulksten 7.48 ugunsgrēka izplatīšanās ierobežota, bet glābēji darbu notikuma vietā turpināja. Kopējā degšanas platība bija 165 kvadrātmetri, no tiem ēkas pirmais stāvs 80 kvadrātmetru platībā, otrais stāvs desmit kvadrātmetru platībā, trešais stāvs piecu kvadrātmetru platībā, kā arī kāpņu telpa 20 kvadrātmetru platībā un fasāde 50 kvadrātmetru platībā.
No degošās ēkas ugunsdzēsēji izglāba kopumā 29 cilvēkus — 18 no viņiem tika evakuēti, izmantojot glābšanas maskas, seši cilvēki nocelti ar autokāpnēm, bet vēl pieci — ar trīsposmu izbīdāmajām kāpnēm.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta palīdzība bija nepieciešama septiņām personām. No tām četri cilvēki guva traumas, trīs tika nogādāti slimnīcā, savukārt vēl trijiem hospitalizācija nebija nepieciešama.
Ugunsgrēkā dzīvību zaudēja divi cilvēki. Papildus tam 15 personas no ēkas evakuējās pašu spēkiem.
Piektdienas rītā ugunsdzēsēji glābēji joprojām strādā notikuma vietā — tiek veikta bojāto konstrukciju demontāža un teritorijas sakārtošana.
Savukārt Ķekavas novada pašvaldībā norādīja, ka saistībā ar notikušo piektdienas rītā paredzēta krīžu vadības grupas sēde. Tās laikā iecerēts apspriest situāciju un lemt arī par nepieciešamo atbalstu cietušajiem.
Portāls "lasi.lv" noskaidroja, ka par māju atbildīgais uzņēmums ir saziņā ar mājas iemītniekiem un risina izmitināšanas jautājumus.
Valsts policija (VP) ir uzsākusi kriminālprocesu par notikušo, taču par iespējamām versijām patlaban netiek publiski runāts.
VP preses pārstāve Līga Dziļuma norādīja, ka par notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma nodaļas par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu.
