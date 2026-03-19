Saeimas deputāti šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā "Par piesārņojumu" saistībā ar izklaides trokšņa regulējumu.
Deputāti atbalstīja deputāta Raimonda Bergmaņa (ZZS) priekšlikumu likumā skaidri noteikt izņēmumus attiecībā uz šaušanas sacensībām, treniņšaušanu un medībām, Saeimas Juridiskajam birojam precizējot priekšlikuma formulējumu.
Pieņemtās izmaiņas nosaka, ka pašvaldības savā administratīvajā teritorijā gādā par cilvēku aizsardzību pret nevēlamu vai kaitīgu troksni, kas rodas pasākumos, izklaides vietās un izklaides darbību rezultātā.
Likums "Par piesārņojumu" papildināts, nosakot, ka pašvaldība var izdot saistošos noteikumus, kuros paredz pašvaldības atļauju izsniegšanu gadījumos, kad pasākumu laikā, izklaides vietās un izklaides darbību rezultātā tiks radīts troksnis.
Noteikumos varēs paredzēt prasības un kārtību skaņu pastiprinošu iekārtu izmantošanai, kā arī to, kā tiks uzraudzīta šo prasību un kārtības ievērošana. Tāpat varēs noteikt prasības attiecībā uz skaņas izolāciju, kā arī to, kā tiks uzraudzīta šo prasību ievērošana.
Līdztekus pašvaldība noteikumos varēs noteikt institūcijas, kas būs tiesīgas kontrolēt attiecīgo pašvaldības saistošo noteikumu izpildi.
Ņemot vērā to, ka trokšņošanas problemātika katrā pašvaldībā var būt atšķirīga, grozījumi paredz pašvaldībai rīcības brīvību izšķirties, vai šāds regulējums tai ir nepieciešams. Tikai tādā gadījumā pašvaldība varēs izdot saistošos noteikumus, norādīts likumprojekta anotācijā.
Izmaiņas attiecināmas uz tādām izklaides vietām kā, piemēram, bāri, restorāni, naktsklubi, koncertzāles, viesnīcas,
sarīkojumu vietas un tamlīdzīgi. Saskaņā ar grozījumiem par izklaides vietām un izklaides trokšņa avotu var tikt uzskatītas arī citas vietas, piemēram, privātu un publisku pasākumu telpas, viesu nami, pirtis, terases, skatuves, privātiem un publiskiem pasākumiem paredzētas ārtelpas.
Latvijas Pašvaldību savienība, izvērtējot likumprojektu, norādījusi, ka dažas lielās pašvaldības norāda, ka patlaban problemātiskie gadījumi ir izklaides vietu un spēļu zāļu atrašanās tieši daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pirmajos stāvos, kā arī piegulošajās ēkās, kurās ir izvietotas izklaides vietas vai spēļu zāles, kam ir kopējas sienas ar citu personu dzīvojamām telpām, kā arī to, ka līdz šim ir izdevies sekmīgi risināt trokšņošanas gadījumus, izmantojot preventīvas metodes.
Latvijas Pašvaldību savienība vērsusi uzmanību, ka ir dažas novadu pašvaldības, kas neatbalsta likumprojektu, norādot, ka Pašvaldības policijai nav speciālistu konkrētajā jomā un kapacitātes, lai veiktu jaunu pienākumu.
Pašvaldību ieskatā risinājums caur katras pašvaldības saistošajiem noteikumiem nav optimāls, jo šajā gadījumā būtu jābūt valsts mēroga risinājumam ar vienotām prasībām. Reģionālā mērogā nav resursu, lai izstrādātu zinātniski pamatotu un tiesvedībās izturīgu metodiku.
