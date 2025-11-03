Diskusija ir laba lieta, bet svarīgi, kur tā aizved, kāds ir rezultāts – komentējot Jaunā Rīgas teātra vadītāja Alvja Hermaņa izveidotās politiskās kustības "Bez partijām" kritiku un uzstādījumus, TV24 raidījumā "Nedēļa. Post scriptum" atzina Ministru prezidente Evika Siliņa (JV).
"Es nezinu, vai vēlēšanu sistēmas maiņa var panākt to rezultātu, ko mēs visi gaidām... Kā Alvis Hermanis panāks ekonomikas attīstību? Ar teātri? Mums jau bija laiks, kad cilvēki balsoja par kultūras darbiniekiem, aktieriem, sportistiem, bet viņiem diezgan grūti gāja valdībā. Saeimā varbūt ir mazliet citādāk, bet izpildvarā, menedžmentā ir grūti, ja tev nav to zināšanu par vadību un ja nav profesionālo prasmju."
