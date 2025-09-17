Pasažieru pārvadātāju protesta akcijas "Viena stunda bez sabiedriskā transporta" laikā otrdien kopumā tika ietekmēti aptuveni 165 reģionālo autobusu reisi – atcelts 51 reiss un ar kavējumu veikti 112 reisi.  

Tas skāra vismaz piectūkstoš pasažieru, lēš Autotransporta direkcija.

Pasažieru pārvadātāji otrdien no plkst. 10 līdz 11 rīkoja protesta akciju "Viena stunda bez sabiedriskā transporta", lai pievērstu uzmanību nepietiekamam finansējumam sabiedriskā transporta nozarē. Akcijā piedalījās deviņi no Latvijā esošajiem 11 pasažieru pārvadātājiem, kas veic arī reģionālo autobusu maršrutu reisus, – SIA "Daugavpils autobusu parks", AS "Talsu autotransports", SIA "Tukuma auto", AS "Rēzeknes autobusu parks", SIA "VTU Valmiera", SIA "Norma-A", kas pasažieru pārvadājumus nodrošina ar zīmolu "Ecolines", AS "Liepājas autobusu parks", AS "Nordeka" un pašvaldības SIA "Ventspils reiss". 

