Neslavas celšana, nolēmuma par aizsardzību nepildīšana un alkohola pudeles zādzība no veikala – tādu noziegumu izdarīšanā apsūdzēts kāds jēkabpilietis. 13. janvārī Zemgales rajona tiesa nolēma viņu sodīt ar brīvības atņemšanu uz 17 mēnešiem.

Apsūdzētais Aigars B. (1992. g. dz.) spriedumu noklausījās attālināti, jo jau kopš pagājušā gada 23. oktobra atrodas apcietinājumā Rīgas Centrālcietumā. Ja tiesas nolēmums stāsies spēkā, tad trīs mēnešus no sava cietumsoda viņš jau būs izcietis.

Svešā profilā piedāvā seksu

Jēkabpilietis apsūdzēts par to, ka viņš plašsaziņas līdzeklī tīši izplatījis nepatiesus, otru personu apkaunojošus izdomājumus. Tos viņš publicējis no 2024. gada aprīļa līdz jūnijam sociālajos tīklos "Facebook" un "TikTok", lai apkaunotu savu bijušo kopdzīves partneri. Aigars publicējis sludinājumus, kuros bijis norādīts sievietes tālruņa numurs un šāds teksts: "Gribu seksu

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē