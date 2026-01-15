Valsts policija Ludzas pusē izsludinājusi meklēšanā bezvēsts prombūtnē esošo 2010. gadā dzimušo Irinu Itkinu. Meitene šā gada 14. janvārī neatgriezās mājās no skolas, un līdz šim brīdim viņas atrašanās vieta nav zināma.
Pazīmes: aptuveni 170 centimetrus gara, smalkas miesas būves, ar gariem rudiem matiem. Iziešanas brīdī bija ģērbusies zaļā virsjakā, zilās džinsu biksēs, kājās sporta tipa apavi, galvā pelēka cepure. Līdzi bijusi melna mugursoma ar uzrakstu "Nike".
Valsts policija aicina ikvienu, kurš zina meitenes iespējamo atrašanās vietu vai var sniegt jebkādu noderīgu informāciju, nekavējoties zvanīt uz tālruņa numuru 112 vai 20255528, rakstīt uz e-pasta adresēm ziemellatgale@latgale.vp.gov.lv vai arturs.frolovs@latgale.vp.gov.lv, kā arī vērsties tuvākajā policijas iecirknī.
