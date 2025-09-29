Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" no šā gada 6. oktobra sāks ieviest iekāpšanu lidmašīnā pēc noteiktām grupām, informēja aviokompānijā.
Grupas būs norādītas katra pasažiera iekāpšanas kartē, un pasažieri varēs iekāpt lidmašīnā, kad tiks nosaukta viņa grupa.
Plānots, ka vispirms lidmašīnā iekāps "Agrās iekāpšanas" grupa, kurā būs ģimenes, kuras ceļo ar bērniem, nepilngadīgie bez pavadoņiem un pasažieri, kuriem nepieciešama īpaša palīdzība. Pēc tam lidmašīnā iekāps pirmā grupa - biznesa klases pasažieri, "airBaltic Club" VIP un "Executive" biedri, sekos otrā grupa - pasažieri ar "Economy flex" biļetēm, korporatīvie klienti un pasažieri, kuri ir samaksājuši par smago rokas bagāžu.
Savukārt pēc tam lidmašīnā iekāps trešā līdz piektā grupa noteiktā secībā, ņemot vērā pasažieriem piešķirto sēdvietu.
Aviokompānijā uzsver, ka sistēmas mērķis ir mazināt drūzmēšanos iekāpšanas sektoros un nodrošināt mierīgāku lidojuma sākumu.
Jau ziņots, ka "airBaltic" 2024. gadā pārvadāja kopumā 5,2 miljonus pasažieru, kas ir par 13% vairāk nekā gadu iepriekš, un veica 47 000 lidojumu, kas ir par 7% vairāk nekā gadu iepriekš.
Šogad pirmajā pusgadā "airBaltic" zaudējumi samazinājās vairākkārtīgi - līdz 1,729 miljoniem eiro, bet koncerna apgrozījums palielinājās par 3% un bija 349,648 miljoni eiro.
Savukārt 2024. gadā "airBaltic" koncerns strādāja ar auditētajiem zaudējumiem 118,159 miljonu eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš, bet koncerna apgrozījums, salīdzinot ar 2023.gadu, palielinājās par 11,9%, sasniedzot 747,572 miljonus eiro.
Šogad augusta beigās Vācijas nacionālā aviokompānija "Lufthansa" kļuva par "airBaltic" akcionāru. Patlaban Latvijas valstij pieder 88,37% "airBaltic" akciju, "Lufthansa" - 10% akciju, finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, bet 0,01% - citiem. Kompānijas pamatkapitāls ir 41,819 miljoni eiro.
Pēc "airBaltic" akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO) "Lufthansa" līdzdalības lielumu noteiks potenciālā IPO tirgus cena. Darījums paredz arī to, ka "Lufthansa" pēc potenciālā IPO piederēs ne mazāk kā 5% no "airBaltic" kapitāla.
Latvijas valdība 2024. gada 30. augustā vienojās, ka valstij pēc "airBaltic" IPO kompānijas kapitālā jāsaglabā vismaz 25% plus viena akcija. Savukārt šogad 19.augustā valdība nolēma, ka Latvija, tāpat kā Vācijas "Lufthansa", veiks līdzieguldījumu 14 miljonu eiro apmērā "airBaltic" pirms potenciālā IPO.
