Valdība atbalsta 14 miljonu līdzieguldījumu "airBaltic" pirms došanās biržā

Latvija, tāpat kā Vācijas nacionālā aviokompānijā "Lufthansa", veiks līdzieguldījumu 14 miljonu eiro apmērā "airBaltic" pirms potenciālā akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO), vēsta 360TV Ziņas.
Satiksmes ministrs Atis Švinka (P) sacīja, ka Latvija vienmēr ir atstājusi iespēju līdzieguldījumam kopā ar Vācijas aviokompāniju "Lufthansa" uz tieši tādiem pašiem noteikumiem pirms IPO. Līdzekļi pārdalīti no Finanšu ministrijas (FM) un Satiksmes ministrijas (SM) budžeta programmām, teica Švinka.
Jautāts, vai tiek apspriesti arī citi valsts ieguldījumi "airBaltic", ministrs sacīja, ka patlaban citi papildu finanšu ieguldījumi "airBaltic" nav nepieciešami.
Švinka norādīja, ka ieguldījums atspoguļosies gan pamatkapitālā, gan akciju nominālvērtībā, gan emisijas cenā. Ministrs teica, ka Igaunija patlaban ir atteikusies līdzieguldīt "airBaltic" pirms IPO, savukārt Lietuva veic padziļinātu izpēti. Lietuvas atbilde tiek gaidīta tuvāko mēnešu laikā, tomēr konkrēts datums neesot noteikts.
Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) pēc valdības žurnālistiem skaidroja, ka valdība uz "pari passu" (vienādā veidā) principa varēja lemt par šāda ieguldījuma veikšanu "airBaltic" attīstībai. Ministru kabinetam tas bija jāizdara tādā termiņā, kā to darīja "Lufthansa", jo to paredz arī Eiropas Komisijas (EK) noteikumi par valsts atbalstu. "Šobrīd tiešu ieguldījumu "airBaltic" mums neļauj veikt Eiropas Komisija," skaidroja premjere.
Satiksmes ministrija (SM) informēja, ka Latvijas līdzieguldījums nodrošina, ka valsts saglabā savu stratēģisko līdzdalību uzņēmumā, vienlaikus apliecinot vienotu akcionāru atbalstu "airBaltic" ilgtermiņa izaugsmei un finanšu neatkarības stiprināšanai.
Ministrijā skaidro, ka šis ieguldījums atbilst tirgus ekonomikas dalībnieka principam (MEOP), proti, valsts rīkojas kā jebkurš tirgus dalībnieks, izvērtējot ieguldījuma atdevi un nosacījumus. Šāda pieeja esot fiskāli neitrāla un nepalielina valsts budžeta deficītu.
Kā norāda ministrijā, stipra finansiālā pozīcija veicina lidsabiedrības spēju piesaistīt ārējo kapitālu – gan potenciālā IPO laikā, gan izmantojot citus finansēšanas instrumentus, tostarp obligāciju tirgu un trešo pušu finansējumu ar izdevīgākiem nosacījumiem.