Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" lidmašīna, kas ceturtdienas vakarā veikusi reisu no Tallinas, aizdomu dēļ par nenoskaidrotu lidojošu objektu nav varējusi nolaisties Viļņas lidostā un novirzīta uz Rīgu, ziņo portāls "Delfi.lt".
Lietuvas valsts lidostu operatora "Lietuvos oro ostai" preses pārstāvis Tads Vasiļausks portālam pastāstījis, ka Viļņas lidostas aviācijas drošības speciālists ziņojis par aizdomīgu lidojošu objektu virs lidostas, tādēļ pieņemts lēmums uz laiku pārtraukt lidojumus.
"Tika iesaistīti arī citi dienesti, kas nekādus objektus nefiksēja, tāpēc Viļņas lidostas darbība tika atjaunota," sacīja Vasiļausks.
Kamēr lidosta nepieņēma lidmašīnas, "airBaltic" reiss no Tallinas uz Viļņu novirzīts uz Rīgu.
Informācija par aizdomīgo objektu tika saņemta ap plkst.21. Lidojumi bijuši pārtraukti apmēram pusstundu.
Jau ziņots, ka "airBaltic" 2024. gadā pārvadāja kopumā 5,2 miljonus pasažieru, kas ir par 13% vairāk nekā gadu iepriekš, un veica 47 000 lidojumu, kas ir par 7% vairāk nekā gadu iepriekš.
