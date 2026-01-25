Šis ir viens no vistraģiskākajiem stāstiem par Latvijas karavīru likteņiem neilgi pēc Otrā pasaules kara beigām. 1946. gada 25. janvārī Zviedrijas valdība izdeva Padomju Savienībai savā teritorijā internētos 146 baltiešu karavīrus: 130 latviešus, deviņus lietuviešus un septiņus igauņus.

Šie karavīri, kuri, cerot uz žēlsirdību, bija padevušies gūstā Zviedrijas varasiestādēm, Otrā pasaules kara laikā bija dienējuši Vācijas militārajās vienībās, bet kara beigās dažādos veidos bija nonākuši Baltijas jūras rietumu krastā. 1945. gada pavasarī pasaules karā neitralitāti ieturējusī Zviedrija bija internējusi 167 baltiešu karavīrus, no tiem 147 bija latvieši.

Pēc Otrā pasaules kara beigām Rietumu sabiedroto gūstā nonāca 25 400 latviešu karavīru. Padomju gūstā – 36 000 latviešu karavīru, kuri kapitulēja Kurzemē vai atradās austrumu frontē Vācijā. Padomju gūstā nokļuvušie karavīri bija spiesti pavadīt ilgus gadus ieslodzījumā Padomju Savienībā. Daļa no viņiem mājās atgriezās tikai 50. gadu sākumā. Savukārt Rietumu sabiedroto (ASV, Lielbritānijas un Francijas) gūstā nonākušie pēc karagūstekņu un filtrācijas nometņu iziešanas izklīda pa visiem kontinentiem, nokļūstot trimdinieku gaitās.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē