Šosestdien, 24. janvārī, Latvijas Kara muzejs oficiāli publiskai izmantošanai nodos jauno datubāzi "Latviešu karavīri", kurā glabājas informācija par aptuveni 130 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju, kas piedalījušies Pirmajā pasaules karā un Krievijas pilsoņu karā kā latviešu strēlnieki, kā arī Otrā pasaules kara laikā dienējuši vācu militārajās vienībās, lielākoties Latviešu leģionā. 

Pirmo ir aptuveni 30 tūkstoši, bet otro – ap 100 tūkstošiem. Datubāze pieejama vietnē "karaviri.karamuzejs.lv", un muzeja ļaudis to raksturo kā vienu no pēdējo gadu vērienīgākajiem un, iespējams, nozīmīgākajiem projektiem. Tas tapis ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Cer, ka atradīs tuviniekus

"Datubāze dod iespēju atrast pamatinformāciju par abos Pasaules karos dienējušajiem Latvijas iedzīvotājiem. Tā ir kā labs sākuma punkts tālākiem meklējumiem. Cilvēki ļoti bieži vēršas Kara muzejā, interesējoties par saviem tuviniekiem, kas bijuši karavīri, visbiežāk Otrajā pasaules karā, un uzdod jautājumu: "Kur tad viņš palika?" Tagad pieeja šiem datiem būs vienkāršāka. Ceru, ka daudzi savus tuviniekus arī atradīs," teic Kara muzeja Kara un militārās vēstures pētniecības nodaļas vadītājs Jānis Tomaševskis.

