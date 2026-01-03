Decembra sākumā Esplanādē atkal atvērta publiskā slidotava, kas ziemas mēnešos dāvā prieku gan bērniem, gan pieaugušajiem. Tieši šeit, pagājušā gadsimta 20. gados, aizsākās kāds sapnis, kas caur neatlaidīgiem treniņiem un lielu darbu piepildījās daiļslidotājai Alisei Dzeguzei.

Rīgā dzimusī Alise Dzeguze bija 20. gadsimta 30. gadu spožākā latviešu daiļslidotāja, kuras vārds tolaik nozīmēja izcilību, eleganci, grāciju un nepārspētu meistarību. Latvijas prese Alisi slavēja kā “ledus karalieni”, “virpuļu meistarīti”, “ledus feju” – un ne velti. Viņa tiešām bija nepārspēta. Katru viņas uzstāšanos pavadīja ovācijas.

Pie ovācijām un apbrīnas pilniem skatieniem Alise bija pieradusi jau no desmit gadu vecuma. 1924. gadā viņa kāpa uz Nacionālā teātra skatuves, kad Alisei sāka uzticēt bērnu lomas – gan meiteņu, gan zēnu. Alises māsa Valija, kura bija astoņus gadus vecāka, pavēra meitenei durvis uz teātri, jo pati spēlēja dažādās izrādēs un strādāja Nacionālā teātra administrācijā. Arī trešā māsa, Elvīra, piedalījās teātra dzīvē.  

