Ministru prezidente Evika Siliņa gaidāmās Milānas un Kortīnas ziemas olimpiskās spēles plāno apmeklēt kopā ar trim pavadošajām personām no viņas biroja, aģentūrai LETA apliecinājusi premjeres padomniece Anna Ūdre.
Latvijas premjere Evika Siliņa, Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde iekļauti Latvijas olimpiskajā delegācijā "Milāna-Kortīna 2026" kā goda viesi.
Ar premjeri uz Itāliju dosies arī trīs viņas biroja pārstāves – biroja vadītāja Ieva Zīberga, konsultante protokola jautājumos Skaidrīte Zarāne, kā arī konsultante digitālās komunikācijas jautājumos Paula Muizinika. Šīs būs pirmās olimpiskās spēles, kuras premjere Evika Siliņa apmeklēs kā amatpersona.
Kā aģentūrai LETA pavēstīja Valsts prezidenta kanceleja, uz Milānas un Kortīnas ziemas olimpiskajām spēlēm Valsts prezidents Rinkēvičs dosies ar trīs pavadošajām personām – Valsts prezidenta kancelejas vadītāju Gundu Reiri, Valsts prezidenta ārlietu padomnieku Edvīnu Severu un Valsts prezidenta protokola vadītāju Sabīni Švāni-Stankeviču.
Latvijas Olimpiskās komitejas apstiprinātajā Latvijas delegācijā būs 68 sportisti, kas ir visu laiku lielākā mūsu valsts pārstāvniecība ziemas olimpiskajās spēlēs. Latvija tiks pārstāvēta deviņos sporta veidos – biatlona sieviešu un vīriešu konkurencē, bobslejā divniekos un četriniekos, daiļslidošanā vīriešiem, distanču slēpošanā vīriešu un sieviešu konkurencē, hokejā vīriešiem, kalnu slēpošanā sieviešu un vīriešu konkurencē, kamaniņu sportā vīriešu un sieviešu konkurencē, jauktajā stafetē, skeletonā vīriešiem, kā arī šorttrekā vīriešiem.
Ziemas olimpiskās spēles notiks no 6. līdz 22. februārim.
