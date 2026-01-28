Olimpiskajā sezonā Latvijas daiļslidošanas sabiedrību pārņēmis skandāls, vairāku Eiropas un pasaules čempionātu dalībniecei Sofjai Stepčenko vēršoties ar nopietniem apvainojumiem pret saviem bijušajiem treneriem Olgu Kovaļkovu un Raimo Reinsalu. 

Šie speciālisti ir olimpieša Fedira Kuliša treneri un pārmetumus kategoriski noraida.

Mēģinājumi izdarīt pašnāvību

Daiļslidošanas portāls "anythinggoe.com" publicējis informāciju, ka Valsts policija pret Kovaļkovu un Reinsalu sākusi izmeklēšanu, bet likumsargi nekomentēja, vai tas atbilst patiesībai. Stepčenko 2024. gada maijā informējusi Latvijas Slidošanas asociāciju (LSA), ka treneri pret viņu vairākus gadus izturējušies vardarbīgi, Reinsalu gadījumā bijušas arī fiziskas darbības. Pērn maijā viņa uzrakstīja iesniegumu LSA, kas šo informāciju esot nodevusi policijai.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē