Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles ieies gan Latvijas, gan pasaules vēsturē.
Mums tā ir vēsturiski lielākā delegācija – 68 sportisti, bet Itālija pirmo reizi piedāvā konceptu ar vairākām oficiālām rīkotājpilsētām, atklāšanas ceremonijām četrās lokācijās, kas vienlaikus nozīmē lielus attālumus un arī maksimālu jau esošo sporta objektu izmantošanu.
Ziemā olimpieši pulcēsies 25. reizi, Milānas un Kortīnas spēles zīmīgas ar to, ka kustība iesoļojusi otrajā gadu simtā – pirmās spēles 1924. gadā risinājās Šamonī Francijā, kurās debitēja Latvija, piedaloties diviem sportistiem (Alberts Rumba ātrslidošanā un Roberts Plūme distanču slēpošanā). Līdz neatkarības zaudēšanai latvieši startēja trijās ziemas olimpiādēs un pēc atbrīvošanās no okupācijas važām 1992. gadā atgriezās sporta svētkos ar sarkanbaltsarkano karogu, ko atklāšanas ceremonijā Albērvilā stadionā ienesa olimpiskais čempions bobslejā Jānis Ķipurs.
Vasaras spēlēs jau dažus mēnešus vēlāk Barselonā izdevās izcīnīt medaļas, turklāt veselas trīs, bet ziemā līdz pirmajiem lauriem nācās gaidīt piecas spēles. Veiksmi mūsējiem atnesa tieši Itālija – 2006. gadā Turīnā trešo vietu kamaniņu braukšanā sarūpēja Mārtiņš Rubenis. Visās sekojošajās spēlēs mastā vismaz reizi celts arī Latvijas karogs – viens zelts, trīs sudrabi un sešas bronzas. Visos gadījumos to spējuši renes sporta pārstāvji, un spēcīgās tradīcijas ir liels arguments, kāpēc neviens politiskajā vidē īsti neuzdrošinās cilāt jautājumu par Siguldas trases uzturēšanas lietderību. Arī jaunuzceltajā Kortīnas trasē Latvijai ir itin labas cerības sagaidīt kādu cēlmetālu – bobslejisti un skeletonisti šajā olimpiskajā ciklā zaudējuši muskuļus, taču ne skaitlisko pārstāvniecību, toties kamaniņnieki meistarību noturējuši stabili augstā līmenī.
Ar mērķi ne tikai piedalīties, bet arī cīnīties par augstu vietu uz spēlēm dodas vēl citi latvieši – biatlonā, šorttrekā, estētisks baudījums garantēts daiļslidošanā, šoreiz lielāka interese arī par kalnu slēpošanu. Protams, daudzu sirdis straujāk pukstēs hokeja izlases spēļu laikā, četras ir garantētas.
Vairums olimpisko sacensību norisināsies jau esošajos Ziemeļitālijas sporta objektos. Ar jauno celtniecību itālieši stiepa gumiju līdz pēdējam, renes sportistiem trasi varēja iemēģināt vien rudenī, galvenajā hokeja arēnā pirmie mači notika janvārī, bet ģērbtuvju remontu darbinieki steidz pabeigt vēl pēdējās dienās.
Latvijas sporta spēks izsenis slēpies ģimenēs. Šajā delegācijā tas ir jo izteikti – no deviņiem sporta veidiem sešos ir radniecīgas saites. Bobsleja stūmēji Lauris un Dāvis Kaufmaņi ir pirmie Latvijas dvīņu brāļi olimpiskajās spēlēs. Hokejā ledu grauzīs Rihards un Roberts Bukarti. Kamaniņu sportā trešo reizi ģimenes tradīcijas turpinās brālis un māsa Kristers un Kendija Aparjodi, kuru mamma Aiva startēja 2006. gadā Turīnā. Ģimeņu loku aizpērn, iepeldot laulības ostā, papildināja Mārtiņš Bots un Elīna Bota (agrāk Vītola). Distanču slēpošanā startēs Lauris Kaparkalējs un māsa Linda. Šorttrekistam Robertam Krūzbergam trenera arodā palīdzēs brālis Kārlis. Biatlonisti Baibu Bendiku attālināti uzmundrinās dzīvesbiedrs un treneris Ilmārs Bricis.
Latvijas olimpieši
- Hokejs
Elvis Merzļikins, Artūrs Šilovs, Kristers Gudļevskis, Uvis Balinskis, Alberts Šmits, Oskars Cibuļskis, Ralfs Freibergs, Roberts Mamčics, Jānis Jaks, Kristaps Zīle, Kristiāns Rubīns, Renārs Krastenbergs, Dans Ločmelis, Kaspars Daugaviņš, Martiņš Dzierkals, Rihards Bukarts, Rūdolfs Balcers, Zemgus Girgensons, Eduards Tralmaks, Anrī Ravinskis, Teodors Bļugers, Roberts Bukarts, Oskars Batņa, Haralds Egle, Sandis Vilmanis
- Biatlons
Baiba Bendika, Estere Volfa, Sanita Buliņa, Annija Sabule, Andrejs Rastorgujevs, Renārs Birkentāls, Rihards Lozbers, Edgars Mise
- Bobslejs
Jēkabs Kalenda, Matīss Miknis, Lauris Kaufmanis, Mairis Kļava, Renārs Grantiņš, Arnis Bebrišs, Edgars Ungurs, Dāvis Kaufmanis, Edgars Nemme
- Skeletons
Emīls Indriksons, Marta Andžāne
- Kamaniņu sports
Kristers Aparjods, Gints Bērziņš, Elīna Bota, Kendija Aparjode, Mārtiņš Bots, Roberts Plūme, Eduards Ševics-Mikeļševics, Lūkass Krasts, Marta Robežniece, Kitija Bogdanova
- Distanču slēpošana
Patrīcija Eiduka, Kitija Auziņa, Linda Kaparkalēja, Samanta Krampe, Raimo Vīgants, Lauris Kaparkalējs, Niks Saulītis
- Kalnu slēpošana
Dženifera Ģērmane, Liene Bondare, Elvis Opmanis
- Daiļslidošana
Deniss Vasiļjevs, Fedirs Kulišs
- Šorttreks
Roberts Krūzbergs, Reinis Bērziņš
Fakts par olimpieti
- Bobsleja stūmēji Lauris un Dāvis Kaufmaņi absolvējuši Rīgas Tehnisko universitāti (Lauris – būvinženieriju, Dāvis – uzņēmējdarbības loģistiku).
- Biatlonista Renāra Birkentāla vaļasprieki un intereses: riteņbraukšana, retro auto, biogrāfiska rakstura grāmatas, bizness/politika.
- Hokejista Ralfa Freiberga iedvesmas persona – Lāčplēsis.
- Daiļslidotāja Denisa Vasiļjeva iedvesmas persona: romiešu ģenerālis un valstsvīrs Markuss Agripa, kurš bija Romas impērijas dibinātāja un pirmā imperatora Augusta ciešs sabiedrotais.
- Distanču slēpotāja Samanta Krampe ieguvusi bakalaura grādu arhitektūrā Rīgas Tehniskajā universitātē.
- Skeletoniste Marta Andžāne (18) mācās Siguldas Valsts ģimnāzijā.
- Kalnu slēpotāja Liene Bondare ieguvusi bakalaura grādu (biznesa psiholoģija) biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā "RISEBA", maģistra grādu Rīgas Tehniskajā universitātē (līderība un vadība), Londonas Universitātē apgūst sporta menedžmentu.
- Kamaniņu sportista Eduarda Ševica-Mikeļševica daudzo vaļasprieku vidū ietilpst aukstās peldes un rokdarbi.
- Šorttrekists Reinis Bērziņš trīs dienas pirms sacensībām no gaļām uzturā lieto tikai putnu gaļu.
Olimpiešu ēdināšana iet askētiskajā virzienā
Marita Vilciņa, Latvijas delegācijas preses sekretāre, kurai šīs ir 12. olimpiskās spēles: "Olimpiskais ciemats Milānā iekārtots jaunās celtnēs, un pēc spēlēm tajā būs studentu pilsētiņa un kopmītnes. Sportisti dzīvo pa vienam vai diviem numuriņā. Vairākās iepriekšējās olimpiskajās spēlēs gultas bija no kartona, bet te tā nav nevienā no sešām lokācijām, ir koka gultas un skapji, diezgan plašas istabiņas – labi apstākļi. Mūsu mājā mīt arī Francija, Lielbritānija un Ķīna, Latvijai ir ceturtais stāvs. Lokācija diezgan izdevīga – divu minūšu gājienā ir ēdnīca, pāri pakalniņam poliklīnika, ap stūri fitnesa centrs, visas svarīgās vietas tuvumā. Te dzīvos hokejisti, šorttrekisti, daiļslidotāji. Citos olimpiskajos ciematos kalnos sportisti izmitināti viesnīcās, bet Kortīnā izveidots konteineru tipa ciematiņš, rudenī bija šaubas, kā tur būs, bet tagad ir uzlabots un neviens nesūdzas, tur tikai mazliet vairāk jāpastaigā, piemēram, uz ēdināšanu. Ēdnīcā pieejama faktiski vien itāliešu virtuve un nekas īpaši nemainās, nav tik lielas izvēles, arī iepriekšējās vasaras olimpiskajās spēlēs Parīzē piedāvājuma plašumam bija tendence samazināties. Ēdināšana iet askētiskajā virzienā. Pašlaik, piemēram, tomāti ir zaļi. Tiem, kas dzīvos ilgāk, būs zināmas grūtības (vienveidības dēļ), bet ir jāsamierinās. Kūkas ir tikai brokastīs, bet pusdienās un vakariņās no saldajiem – tikai jogurti. Milānā vairākas dienas līņāja, nelieli plusa grādi, sniega nav. Runājot par olimpisko atmosfēru – ir lielais olimpiskais iepirkumu veikals, viens vilciens bija ar olimpisko simboliku, šur tur veikalu skatlogos var redzēt, stendiņi, bet nav tā, ka spēļu klātbūtni var just uz katra soļa."
