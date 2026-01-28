Pagājušajā gadā higiēnas prasībām pilnībā atbilda 25,1% no pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmumiem, kas ir līdzīgs rādītājs kā gadu iepriekš, informēja Pārtikas un veterinārais dienests (PVD).
Vienlaikus 74,7% pārbaudīto uzņēmumu, kas darbojas pārtikas ražošanas, izplatīšanas, sabiedriskās ēdināšanas, ar pārtiku saskarē nonākošo materiālu ražošanas un izplatīšanas, blakusproduktu pārstrādes, kā arī bioloģiskās lauksaimniecības jomās, higiēnas stāvoklis kopumā atbilda noteiktajām prasībām, taču tajos tika konstatētas neatbilstības, kas neapdraud pārtikas drošumu.
Savukārt 0,2% uzņēmumu higiēnas stāvoklis 2025. gadā tika atzīts par prasībām neatbilstošu.
Pagājušajā gadā dienests pārtikas apritē iesaistītajos uzņēmumos veica kopumā 41 986 pārbaudes — tas ir par 5,7% mazāk nekā gadu iepriekš.
Tāpat 2025. gadā, informējot citu Eiropas Savienības dalībvalstu uzraudzības iestādes, PVD par neatbilstošiem pārtikas produktiem no trešajām valstīm un citām ES dalībvalstīm nosūtījis 234 ziņojumus ES Ātrās brīdināšanas sistēmā pārtikai un barībai. Tas ir par 41% vairāk nekā 2024. gadā, kad tika iesniegti 166 šādi ziņojumi.
Pašlaik PVD reģistrēti 38 631 pārtikas apritē iesaistīti uzņēmumi.
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas nodrošina pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.
Aptauja
Kā visefektīvāk varētu samazināt pārtikas izšķērdēšanu Latvijā?
