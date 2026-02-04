ASV Ņujorkā kopš janvāra beigām reģistrēti 13 ar hipotermiju (ķermeņa atdzišanu) saistīti nāves gadījumi, jo lielu daļu ASV piemeklējis bargs ziemas sals, paziņojis Ņujorkas mērs Zohrans Mamdani.
ASV lielākā pilsēta "var būt visilgākajā periodā, kad gaisa temperatūra nepārtraukti ir zem 0 grādiem pēc Celsija", sacīja Mamdani. Viņš norādīja reportieriem, ka jaunā aukstuma viļņa laikā pavisam miruši 16 Ņujorkas iedzīvotāji, bet 13 no nāves gadījumiem saistīti tieši ar hipotermiju, kamēr pārējie trīs – ar narkotiku pārdozēšanu. Mērs piebilda, ka neviens no šiem cilvēkiem nedzīvoja uz ielas. Daži iepriekš bija sazinājušies ar ārkārtas patversmēm. Mamdani sacīja, ka pilsēta aktivizējusi ārkārtas sasildīšanās centrus un 20 automašīnas ar veselības aprūpes profesionāļiem. No 2005. līdz 2020. gadam Ņujorkā tika reģistrēti no deviņiem līdz 27 ar aukstumu saistītiem nāves gadījumiem gadā. 2021. gadā šādu gadījumu skaits pieauga līdz 34, bet 2022. gadā – līdz 54.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu