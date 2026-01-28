Trešdienas rītā braukšanas apstākļi ir apgrūtināti gandrīz visā Latvijā, bet vissarežģītākā situācija izveidojusies Saldus pusē, informē uzņēmums "Latvijas valsts ceļi".
Pēc intensīvās snigšanas īpaši sarežģīta satiksme Saldus apkārtnē ir Liepājas šosejas posmā no Mazblīdenes līdz Ciecerei, kā arī Kuldīgas—Saldus šosejā Saldus novada teritorijā.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi rīta stundās fiksēti arī uz Tallinas šosejas, Vidzemes šosejas posmā no Rīgas līdz Vangažiem, Valmieras šosejas posmā no Murjāņiem līdz Braslas tiltam, uz Rīgas apvedceļa, Ventspils šosejas posmā no Rīgas līdz Usmai, kā arī uz Bauskas, Jelgavas un Liepājas šosejām un ceļa Liepāja—Rucava.
Sarežģīta satiksme ir arī uz Daugavpils šosejas visā tās garumā, Kokneses un Rēzeknes šosejām, ceļa Grebņeva—Rēzekne—Daugavpils—Lietuvas robeža posmos, kā arī uz Daugavpils un Rēzeknes apvedceļiem.
Pa reģionālajiem autoceļiem braukšana ir apgrūtināta gandrīz visā valstī, izņemot Valmieras, Cēsu, Valkas, Alūksnes un Limbažu apkārtnes.
Arī galvaspilsētā rīta stundās ielas bija klātas ar biezu sniega kārtu — pat Brīvības ielā bija grūti saskatīt satiksmes joslu robežas.
Ziņu aģentūra LETA novēroja, ka Rīgā līdz pulksten 7.30 ceļu uzturētāji nebija paspējuši attīrīt visas galvenās ielas. Satiksme daudzviet noritēja pa automašīnu izbrauktām sliedēm, bet atsevišķās vietās nebija pat to.
Vairākās ielās bija izveidojusies bieza sniega un sāls putra, kas būtiski pasliktināja saķeri ar brauktuvi un veicināja automašīnu slīdēšanu. Sānslīdē esoši transportlīdzekļi bija novērojami arī vienā no lielākajiem galvaspilsētas krustojumiem — 13. janvāra ielas un Benjamiņas ielas krustojumā, kur satiksme bija apgrūtināta.
Daudzviet satiksmes plūsma kavējās, jo automašīnas nespēja savlaicīgi uzsākt kustību — riteņiem griežoties, transportlīdzekļi palika uz vietas un kustību sāka ļoti lēni.
Arī ietves, sabiedriskā transporta pieturas un gājēju celiņi Rīgā rīta stundās bija sniegoti, apgrūtinot pārvietošanos gājējiem.
Nedaudz labāki braukšanas apstākļi bija uz Rīgas tiltiem un pārvadiem, kur sniegs bija notīrīts un satiksme noritēja raitāk.
Sarežģīto braukšanas apstākļu dēļ jau pēc pulksten 7 galvaspilsētā sāka veidoties sastrēgumi. Novērots, ka uz Vanšu tilta centra virzienā automašīnu kustība bija ļoti lēna.
Ceļu uzturētāji aicina autovadītājus rēķināties ar papildu laiku ceļā un ņemt vērā, ka mazākas nozīmes ceļi var būt grūti izbraucami. Braukšanas apstākļu uzlabošanā šobrīd iesaistītas 134 ziemas dienesta tehnikas vienības.
