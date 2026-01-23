Aukstā laika dēļ Latvijā strauji pieaudzis pieprasījums pēc apkures granulām un briketēm, radot kritisku situāciju tirgū.
Pašlaik pieprasījums pēc šī kurināmā veida ievērojami pārsniedz piedāvājumu, tāpēc veidojas liels deficīts un garas pircēju rindas, vēsta "360TV Ziņas". Kurināmā pieejamība ir kļuvusi par vienu no apspriestajiem tematiem sociālajos medijos. Iedzīvotāji ziņo par tukšiem plauktiem lielākajos būvmateriālu tirdzniecības tīklos. Ražotāji teic – pieprasījums audzis tik strauji, ka noliktavas ir burtiski iztukšotas. Ražošanas process ir laikietilpīgs, un rūpnīcas nespēj vienā dienā kāpināt apjomus, lai apmierinātu pēkšņo pieprasījumu. Izskan arī aizrādījumi, ka plānot kurināmā rezerves cilvēkiem vajadzētu laikus, bet citi iebilst, ka ne visos mājokļos ir tik daudz vietas un tik lielas brīvas telpas, lai iepirktu granulas vai briketes visai ziemai.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu