Latvijas olimpiskajā delegācijā viena no smaidīgākajām un pozitīvākajām sportistēm ir distanču slēpotāja Kitija Auziņa.
"Sajūtas ir mierīgākas nekā pirms četriem gadiem, jo ir apmēram nojaušams, ko sagaidīt, lielāka pārliecība. Ar prieku dodos izbaudīt pasākumu. Pekinā bija grūti arī tāpēc, ka kovida laiks, ierobežojumi, nebija tādas spēļu atmosfēras. Šoreiz jau ar komandas prezentācijas pasākumu bija patīkami," "Latvijas Avīzei" sajūtas raksturoja Kitija Auziņa, kurai šīs būs otrās olimpiskās spēles.
Val di Femmes ciemats, kur notiks distanču slēpošanas sacensības, Kitijai ir zināms, viņa tur startējusi pirms vairāk nekā desmit gadiem: "Viegli nebūs, ļoti smaga, tehniska, taktiska trase, izaicinoša arī augstākā līmeņa sportistiem. Pekinā papildu pārbaudījums bija tas, ka sniegs ir citāds – sauss, izsalojis un neslīdošs. Eiropas sniegs ir pateicīgāks."
Šo olimpisko ciklu 29 gadus vecā madoniete raksturo kā vērtīgu, ieguldīts liels darbs, krājusi rūdījumu Pasaules kausa posmos un pasaules čempionātos, jūtot progresu.
Lielākā daļa no Latvijas olimpiešiem ir profesionāli sportisti, bet Kitija Auziņa pēc būtības ir amatiere, kura ikdienā ir distanču slēpošanas trenere Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolā.
Viņa absolvējusi Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju un vēlas jauniešiem nodot savas zināšanas un pieredzi, iedvesmot nākamo slēpotāju paaudzi.
"Distanču slēpotāji ir ļoti mērķtiecīgi, iet un meklē līdzekļus, trenējas. Latvijas Olimpiskā vienība atbalsta ar finansējumu un medicīnu, daļēji arī federācija, bet vēl viena liela daļa ir pašu budžets, ko meklējam pie sponsoriem. Tā ir liela problēma, bet darām, ko varam. Citiem hobijs ir ceļojumi, bet man lielākā daļa personīgā budžeta aiziet sportā – nometnēm, sacensībām," tā Kitija Auziņa, kura vēl nav domājusi, vai turpinās sportistes karjeru arī pēc Milānas un Kortīnas spēlēm.
Kopš gadumijas Latviju pārņēmusi stipra ziema, bet līdz tam gatavošanās olimpiādei bija izaicinoša, vēl decembrī nācās treniņus aizvadīt ar rollerslēpēm.
Latviju distanču slēpošanā pārstāvēs septiņi sportisti, kas ir atkārtots vēsturiski lielākais skaits, tikpat bija arī 2022. gadā Pekinā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu