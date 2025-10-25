Kanāla STV Pirmā! jaunajā sarunu raidījumā “Dāmu projekts" viesojas aktrise Santa Didžus. Viņa atklāj, ka regulāri saņem atzinību par savu vizuālo tēlu, un daudzi nevar noticēt viņas patiesajam vecumam.
Raidījuma vadītāja Rita Paula jautāja Santai par viņas skaistumkopšanas ieradumiem. Kā izrādās, tie ir pavisam elementāri – pietiekams dzeramā ūdens daudzums un kontrastduša. Vēl viena Santas pārliecība par skaistuma noslēpumu ir minimāla dekoratīvās kosmētikas lietošana. Šobrīd Santai ir 53 gadi, bet reti kurš tam tic. Viņa dalījās arī ar dzīves kurioziem, kuros zaudējusi lomu tikai tāpēc, ka izskatās jaunāka par saviem gadiem.
"Man ir tāds viens brīnišķīgs stāsts. Mani uzaicināja uz kino provēm. Es iestūķējos meitas kleitā – viss baigi labi. Tur tas vecuma cenzs bija 50+. Man, ja nemaldos, tieši 50 bija palikuši. Aizbraucot uz filmas kastingu, pirmais jautājums bija – cik man gadu. Es atbildu – 50. Viņi pēc mirkļa atkal prasīja, cik man gadu. Es teicu, ka pase man nav līdzi, bet man ir autovadītāja apliecība, un to arī parādīju, sakot, ka man ir 50 gadu. Viņi mani nepaņēma," stāsta Santa, secinot, ka vairākkārtējie jautājumi par vecumu, viņasprāt, atklājuši iemeslu šādam lēmumam.
Vairāk skaties video!
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu