Pasākumu rīkotāja Gundega Skudriņa viesojas pie radio žurnālistes Ritas Paulas kanāla STV Pirmā! sarunu raidījumā "Dāmu projekts". Gundega, kura ilgu gadu garumā ir organizējusi svinības gan sev, gan citiem, uzsver, ka nav ideālas svētku rīkošanas formulas. Sarunas gaitā viņa akcentē, ka galvenais nav sekot svešiem standartiem, bet gan izprast, kāda veida svinības patiesi sagādā prieku pašam.
"Presings ir no apkārtējiem – ka kaut kam obligāti jābūt," norāda Gundega, piebilstot: Viņa vienmēr iesaka: "Neuztveriet svētkus kā apgrūtinājumu." Gundega atgādina, ka svinības nerodas automātiski un neparādās kā uz paplātes, līdzko kāds ienāk pa durvīm. Pēc Skudriņas domām, svētku sajūta veidojas no cilvēka attieksmes, apkārtējās vides un emocijām, kas katrā ģimenē ir atšķirīgas. Viņa stāsta, ka dažiem patīk bagātīgi klāts galds un cepeši, taču citiem tas rada vienīgi nemieru, tādēļ nevajadzētu censties īstenot svešu scenāriju. "Mūsu mājā Ziemassvētki ir lieli, bērni pat nevar sagaidīt, viss tas "iet uz urrā". Bet citam tas būtu par daudz," viņa skaidro, piebilstot, ka pietiek ar vienu paplāti piparkūku, tēju un mierīgu pastaigu, ja tieši tādā veidā cilvēks jūtas labi.
Svinībām nav obligāti jābūt grandiozām, bet tām jābūt īstām. Viens no būtiskākajiem klupšanas akmeņiem ir tas, ka sievietes uzņemas pārāk lielu atbildību. "Sievietes uzņemas ārprātīgās rūpes. Viņas pašas sev dara pāri," viņa atzīst. Risinājums esot ļoti vienkāršs – deleģēšana. "Es deleģēju – ļoti daudz. Ja viesi nāk ciemos, sadaliet pienākumus. Jo vairāk cilvēki ir iesaistīti, jo mazāk kāds kritizēs," viņa smejas. Viņa uzsver, ka jāiesaista arī vīrieši, dodot viņiem rīcības brīvību un ticību, ka viņi spēj paveikt pietiekami labi.
Skudriņa atgādina arī kādu svarīgu patiesību – svētku noskaņa sākas ar pašu cilvēku. "Ja sešas dienas nedēļā staigā treniņbiksēs un septītajā gaidi svētku sajūtu – nē," viņa apgalvo. Ir jādara kaut kas neliels, lai palīdzētu sev – jāieliek ziedi vāzē, jāuzvelk svētku tērps, jāieslēdz mūzika, jāaizdedz sveces vai kamīns. Viņasprāt, tieši šīs nelielās detaļas rada svētku noskaņu daudz efektīvāk nekā perfekti kulinārijas meistardarbi vai dārgi dekori. Skudriņa atgādina, ka svinības nav smagums, pienākumu saraksts vai stresa avots, bet gan attieksme un pašcieņa. "Svētki nav šausmas. Tā ir attieksme – pašam pret sevi un pret to notikumu," viņa noslēgumā saka, mudinot sievietes neizdegt gatavošanās procesā, bet atrast prieku savā ritmā un veidā.
