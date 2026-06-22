TV kanāla 360 skatītājiem ceturtdienu vakaros tiek piedāvāta iespēja ielūkoties "Caur ērkšķiem uz…" septītās sezonas dalībnieču ikdienā un uzzināt, kā viņu dzīve iegriezusies pēc projekta. Šajā reizē kempera vadītājs Mārtiņš lēmis apciemot Lauru, turklāt viņš nav ieradies tukšām rokām — viņam līdzi ir skatītāju iesūtītie jautājumi, kas palīdz izgaismot sievietes dzīves aizkulises.
Tā kā projekta laikā Laura izpelnījās skatītāju uzmanību, Mārtiņa vizītes mērķis bija arī fanu intereses apmierināšana. Sākotnēji uzdotais jautājums par personīgo pilnveidi un iespējamām vēlmēm koriģēt kaut ko savā raksturā vai vizuālajā tēlā Lauru manāmi pārsteidza. "Nemāku taču atbildēt uz tādu jautājumu. Pirmo reizi man tāds jautājums," apmulsusi reaģēja Laura.
Nākamā tēma izvērtās krietni skarbāka. Proti, kāds no sekotājiem bija pamanījis Lauras noslēgtību un rupjo dabu projekta laikā, tādēļ vēlējās noskaidrot, vai šāds modelis tiek pārnests arī uz privāto dzīvi un vai viņu nebaida perspektīva palikt vienai. Laura par šādu minējumu nesatraucas: "Man, pirmkārt, otras pusītes nav, taču es vientulībā nenomiršu, jo es esmu pozitīva pa dzīvi." Viņa skaidro, ka bravūra un skarbais tēls no malas bijis tikai pašaizsardzības mehānisms, jo dzīvē bieži nācies cīnīties par sevi. "Es ar vārdiem sevi aizstāvu. Ja es kaut ko gribu, tad eju un daru," viņa pārliecinoši norāda.
Līdztekus provokatīviem jautājumiem Laura saņēma arī komplimentus par savu slaido un pievilcīgo augumu, kam gan kontrastā esot paradums staigāt ar noliektu galvu un kupri. Laura neslēpj šādas stājas iemeslus: "Varbūt nav cilvēks, kas pamudina vai baksta pa sāniem: "Ej un dari." Tāpēc es pati cenšos sevi motivēt." Viņa atklāti atzīst, ka joprojām cīnās ar kautrīgumu un pašpārliecinātības trūkumu.
Sarunas turpinājumā Mārtiņš mudināja Lauru izvērtēt ne tikai nākotnes plānus, bet arī apzināties jau sasniegto. Prioritāšu augšgalā viņai joprojām ir divas lietas – stabila darba vieta un attiecību atjaunošana ar atvasēm. "Mans mērķis ir darbs, ģimenes lietas. Satikt bērnus un arī iegūt viņus pie sevis," viņa neslēpj.
Analizējot savu izaugsmi, Laura saskata pozitīvas pārmaiņas savā personībā, kļūstot komunikablākai. "Es esmu pozitīvāka palikusi un rakstura ziņā bišķiņ asumu mainījusi," viņa secina. Manāmo progresu apstiprina arī Mārtiņš, kurš uzteic viņas viesmīlību un atvērtību sarunai.
Lai gan priekšā vēl tāls ceļš un daudz darba ar sevi, Lauras skatījums uz rītdienu kļuvis nesalīdzināmi cerīgāks. Viņa neslēpj, ka pārmaiņu process prasījis daudz spēka, taču tieši jauno, pozitīvo dzīves uztveri viņa uzskata par savu vērtīgāko uzvaru pēc dalības televīzijas projektā.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu