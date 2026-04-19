Pēc sociālā projekta "Caur ērkšķiem uz…" 7. sezonas dalībnieču stāsti turpinās, tāpēc projekta turpinājumā "Caur ērkšķiem uz... pārmaiņām 7" skatītāji redzēs to, kas paliek aiz kadra. Jaunā sezona jau skatāma "Tet+", kā arī no 23. aprīļa katru ceturtdienu plkst. 21.20 būs skatāma kanālā 360.
Bez projekta vadītāju atbalsta pleca, bez ekspertu padomiem – tikai dalībnieču izvēles un to sekas. Šī ir realitāte, kurā nonākušas "Caur ērkšķiem uz... pārmaiņām" 7. sezonas dalībnieces. Tagad viss ir tikai viņu pašu rokās. Katrā epizodē uzmanības centrā ir viena no pēdējās sezonas dalībniecēm – viņas ceļš pēc projekta.
Projekta veidotāja, producente Aija Strazdiņa-Ratinska ir pārliecināta, ka "Ērkšķu" meitenes ir mūsu spogulis. "Ne tikai viņām, bet arī ikvienam citam gadās kļūdīties un izdarīto nožēlot, un viņas kā ikviens cits ir pelnījušas otro, trešo un visas nākamās iespējas pagriezt dzīvi vēlamajā virzienā. "Ērkšķi" mums ik gadu atgādina, ka nedrīkstam nedz sevi, nedz citus vērtēt pēc zemākajiem kritumiem un ierobežot savus sapņus, par atskaites punktu ņemot jau reiz sasniegtās virsotnes. Savukārt dalībnieču drosme un atklātība aicina ieklausīties, sadzirdēt un būt blakus – ne tikai kā skatītājiem, bet arī pavisam tuvu, īsti un patiesi."
Dalībnieces apciemos iemīļotie kemperu šoferi Gatis un Mārtiņš, kuri nereti kalpoja kā dāmu lielākais atbalsts visa projekta laikā. "Abi ar Gati esam šoferi tikai "uz papīra". Nogādāt dalībnieces no punkta A līdz punktam B laikus un droši paliek mūsu pirmā prioritāte. Taču ar vienkāršu braukšanu nekas nebeidzas. Esam viņu ceļabiedri teju no paša projekta sākuma un dalām ne tikai telpu, bet arī piedzīvoto, pārdzīvoto un izdzīvoto. Tādēļ arī mums abiem ir svarīgi, kā dalībnieces dodas savā dzīves ceļā tālāk, kādus lēmumus pieņem un cik spējīgas viņas ir noturēties pie solījumiem gan sev, gan apkārtējiem," atzīst viens no šoferiem – Mārtiņš.
Uzzināsim, vai Jana un Inese joprojām ir pāris un vai Inesei izdevies pārvarēt smagās atkarības un noturēties uz jaunā dzīves ceļa. Noskaidrosim, kā Ksenija nokļuva avārijā un kā mainījusies viņas ikdiena pēc skandalozā "TikTok" konta "Sievasmāte" bloķēšanas. Redzēsim, vai Laurai izdodas turpināt iesākto pārmaiņu ceļu un cik viegli vai grūti ir noturēt motivāciju ikdienā, kā arī – vai Olga spēs saglabāt līdzsvaru, turēties pretī alkoholam un tikt pie jauna smaida, ko viņai dāvājis Dr. Raivis Sietnieks?
Satiksim arī sezonas uzvarētāju Elīni, kura kopā ar draudzeni uzsākusi sveču biznesu, un skaidrosim, vai tas netraucē viņai būt kopā ar bērniem. Vai Elīne ir gatava meklēt līdzsvaru starp darbu, romantiskām attiecībām un ģimeni? Iepazīsim Egijas otro pusīti Jāni un ielūkosimies viņu attiecību līkločos. Tāpat dosimies uz Liepājas pusi, lai pētītu, kā Evitai klājas privātajā dzīvē un vai viņa beidzot pievērsīsies sev tik nozīmīgajai krūšu veselības tēmai, kas pārāk ilgi bijusi nolikta malā.
Viesosimies arī pie Ilzes, kura projekta noslēgumā dalībnieces un skatītājus sarūgtināja ar atgriešanos pie līdzšinējā dzīvesveida un kaitīgajām atkarībām, lai noskaidrotu, kā tas ir iespējams, ka šobrīd sieviete ir mainījusies teju līdz nepazīšanai. Un visbeidzot – "Caur ērkšķiem uz... pārmaiņām 7" noslēgsies ar īpašu notikumu – fināla epizodē kopā ar Daci dosimies neaizmirstamā ceļojumā uz Islandi, kur viņu uzaicinājusi kāda projekta skatītāja, kas ir gatava palīdzēt jaunietei mainīt skatījumu uz dzīvi, kā arī tikt skaidrībā ar HIV un veselību saistītiem jautājumiem.
