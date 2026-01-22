Šis gads realitātes šova "Ģimene burkā" dalībniekiem Karalkiniem iesācies uz nepatīkamas nots. Vendija kļuvusi par dalībnieci ceļu satiksmes negadījumā –kāds cits autovadītājs ietriecās viņas spēkrata aizmugurē. Lai gan fiziskas traumas neviens neguva, tagad ģimenei jātiek galā ar apskādētā transportlīdzekļa tehnisko stāvokli un birokrātisko pusi, sadarbojoties ar apdrošināšanas kompāniju.
Savas emocijas un notikušā detaļas Vendija atklāja publicētā video materiālā: "Nu, tā... braucu šodien vakarā mājās no darbiņa, gribēju tikt ātrāk mājās. Nē, es nesteidzos – es apstājos pie sarkanās gaismas krustojumā, stāvēju. Bums! Iebrauca mašīna!"
Pāvels norāda, ka sievas balss tonis telefonsarunā uzreiz licis noprast, ka situācija nav kritiska un pati braucēja jūtas labi. Tomēr notikuma vietā nācās uzkavēties krietni ilgāk, nekā cerēts, jo dokumentu aizpildīšana aizņēma laiku. Vendija atceras: "Nu, jā...pēc tam bija ilga salšana, kamēr visu noformējam un sarakstījām saskaņoto paziņojumu. Tālāk jau apdrošinātāji, remonti... Labi, nekas – viss ir labs, kas labi beidzās."
Šī pieredze sievietei likusi aizdomāties par to, cik maz uz ceļa atkarīgs no paša vadītāja. Pat ievērojot visus noteikumus, citu kļūdas var izraisīt sadursmi. Viņa uz situāciju raugās filozofiski, uzskatot to par brīdinājumu vai pasargāšanu no smagāka incidenta: "Es ticu, ka šāds "sīkums" pasargāja mūs no lielākām nepatikšanām. Paldies Dievam...visi dzīvi, sveiki un veseli!"
Pēc rūpīgākas apskates atklājās, ka trieciens radījis neērtas sekas – bagāžnieka vāks vairs nefunkcionē pareizi. Tā kā tas cieši neaizveras, mašīnas salonā un bagāžas nodalījumā tiek iepūsts sniegs. Pāris secināja, ka korpusa deformācija radījusi spraugas, kas padara auto mazāk izturīgu pret laikapstākļiem.
Lai risinātu situāciju, Pāvels devās uz speciālistu servisu, lai eksperti varētu fiksēt bojājumus un aprēķināt gaidāmās izmaksas. Viņš skaidro procesu: "Viņi visu nofotogrāfēja, nosūtīs tagad jaunās bildes un tāmi apdrošinātājiem. Tad gaidām atbildi! Piefiksēja bamperi, vāku, arī lukturus fotogrāfēja."
Lielākās bažas ģimenei rada fakts, ka tieši dienu pirms trieciena bagāžniekā tika uzstādīts pavisam jauns akumulators. Lai gan šobrīd auto vēl iedarbināms, Vendija uztraucas par slēptiem defektiem, ko varēja radīt mehāniskais grūdiens: "Akumulators atrodas bagāžniekā, un arī trieciens pa bagāžnieku. Akumulatoram var plates saiet kopā, sabirt putekļos. Mēs jau neredzam, kas tur iekšā notiek un to, kas pēc tam tur notiek un kādas sekas var būt. Aj...tas mani ļoti uztrauc!"
Neskatoties uz neplānotajām likstām un gaidāmo remontu, Karalkini saglabā pozitīvismu un ir pateicīgi par to, ka incidentā nav cietušo. Tagad viņu prioritāte ir veiksmīga auto atjaunošana un apdrošināšanas procesa noslēgšana.
