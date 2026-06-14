Realitātes šova "Slavenības. Bez filtra" dalībnieki Juris un Jesica Zundovski ir spēruši drosmīgu soli un izlēmuši par labu plakstiņu korekcijas operācijai. Kamēr Jesica vēl tikai gatavojas procedūrai, Juris jau guļas zem naža asmens, un viņa reakcija pēc pamošanās ir neatkārtojama – vīrietis burtiski staro no laimes un nepārtraukti joko, izraisot Jesicai pamatīgu smieklu lēkmi.
Tikko pamodies, pacients saņem stingru ārstu norādījumu neaizskart operēto zonu. Sarunā ar aizkadra komandu Juris neslēpj savu sajūsmu: "Man narkoze bija trešo reizi, bet šitāds kaifiņš pirmo reizi man bija. Man patīk. Man ļoti patīk."
Pat tiekot stumtam pa gaiteni, šova dalībnieks nespēj apklust un turpina apbērt medicīnas māsas ar komplimentiem par savu fantastisko stāvokli. Viņš neizpratnē vaicā: "Es kaifoju reāli! Ej tu galīgi! Cik ilgi būs tas efekts?" Saņēmis atbildi, ka reibonis saglabāsies līdz pat rītam, Juris tiek ievests palātā, kur viņa uzvedība liek Jesicai smieties pilnā balsī.
Kamēr personāls palīdz viņam pārcelties gultā, Juris turpina jautri komentēt notiekošo, apliecinot, ka apziņa ir skaidra, pat ja prāts lido mākoņos. "Es saprotu visu, ko jūs runājat, viss ir skaidrs. Tāds kaifs! Es esmu normālā kaifā," viņš paziņo klātesošajiem.
Palicis divatā ar laulāto draudzeni, Juris joprojām jūsmo par pēcoperācijas efektu un pat prāto, ka turpmāk jebkurai dzīves situācijai izvēlētos vispārējo anestēziju. Jesica, nespējot valdīt smieklus, ironizē: "Tu runā ļoti gudras lietas, mīļais vīrs."
Viņa ir pārliecināta, ka līdz ar zāļu iziešanu no organisma vīram visa šī jautrība vienkārši izdzēsīsies no atmiņas un vienīgais pierādījums būs TV kameru fiksētais. Lai gan Juris spītīgi apgalvo pretējo, sieva nolemj situāciju izmantot un pavelk viņu uz zobu, liekot kaut ko nodziedāt. Vīrs labprāt piekrīt un sāk saspringti meklēt atmiņā kādas melodijas tekstus.
Tomēr nākamajā rītā realitāte izrādās tieši tāda, kādu sieva prognozēja – no paša teiktā un darītā vīrieša atmiņā nav palicis nekas. Juris vien nosmej, ka tā bijusi "cita dimensija, tas bija citur".
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