Raidījuma “Ģimene burkā” dalībnieces Agrita un Estere Bindres turpina izbaudīt Itālijas saulaino laiku un apkārtnes piedāvātās iespējas. Pirmajā vakarā abas nolēma nogaršot vietējos gardumus, taču šo nodarbi pārtrauca telefona zvans no Agritas mīļotā vīrieša.
Agrita atzīst, ka šobrīd viņas attiecības ar Jāni ir attālinātas. "Tās nav vieglas, jo var rasties pārpratumi par dažādiem sīkumiem, jo, ja viņš būtu šeit, tad būtu savādāk. Tā kā viņš strādā ārzemēs... Es vienmēr teicu, ka būtu forši, ja strādātu ārzemēs un tad atgrieztos mājās, tad tagad es teikšu, ka tas ir ļoti grūti."
Par mātes un Jāņa attiecībām Estere vien noteica: "Kaut kā pa šo ceļu, kamēr mēs braucām, es ļoti maz dzirdēju, ka viņi sazinās, bet tas tā kā uz viņiem – lai viņi dara kā grib."
Nav noslēpums, ka Agritas un Jāņa attiecībās ir bijuši gan kāpumi, gan kritumi – brīžiem viņi ir bijuši kopā, brīžiem šķirti, taču pašlaik atkal ir atraduši ceļu pie otra. Tikai laiks rādīs, vai viņiem izdosies izveidot patiesi laimīgas attiecības.
