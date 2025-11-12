Televīzijas šova “Ģimene burkā” dalībniece Agrita Bindre tiekas ar attiecību treneri Kristapu Ozoliņu, lai apspriestu sarežģījumus, kas šobrīd radušies viņas mīlas dzīvē ar Jāni, kurš strādā Beļģijā. Lai gan Agrita un Jānis ir kopā jau samērā ilgu laiku, ģeogrāfiskais attālums starp viņiem sāk kļūt arvien nomācošāks.
Attiecību ekspertam viņa atklāj savas izjūtas: "Grūti, sāpīgi, neizprotami, tāpēc ka no attāluma ir ļoti grūti veidot attiecības. Man iepriekš bija priekšstats, ka tas taču ir forši – viņš atbrauc uz nedēļu, divām un tad atkal kādu laiciņu ir projām. Bet, kad ir ilgstoši projām un atbrauc tikai uz pāris dienām... Man šis modelis neder."
Pāris klātienē satiekas apmēram reizi divos vai trijos mēnešos. Iepriekš viņu tikšanās bija biežākas – reizi mēnesī, kas Agritai patika daudz labāk. Viņa skaidro: "Tad tas bija mierīgāk, saprotamāk, mazāk domstarpības radās par to, ko un kā veidot attiecībās. Tad, kad tas laiks paiet ilgāks, neredzot, neesot blakām, neizrunājot kaut kādas lietas, tad es iegrimstu savos darbos, viņš savos, komunikācija mazāka paliek..."
Kristaps mierināja Agritu, norādot, ka līdzīgas grūtības piedzīvo arī partneri, kuri ikdienā atrodas blakus, bet vienkārši piemirst veltīt laiku kvalitatīvai kopā būšanai.
