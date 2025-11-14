Raidījuma “Ģimene burkā” dalībnieces Agrita un Estere Bindres mājās aizvada mierpilnu rītu, nododoties skaistumkopšanas procedūrām, kā arī sirsnīgām mātes un meitas sarunām. Agrita atklāj, ka jau kādu laiku apdomā savas grāmatas sarakstīšanu, kas kalpotu kā iedvesma citām sievietēm.
Estere jautā – par ko mamma vēlas rakstīt? Agrita stāsta, ka grāmata būtu par iedomām un realitāti: “Daudziem cilvēkiem ir priekšstats par to, kāda ir mana dzīve, bet, kā ir patiesībā, to jau zini tikai tu pats.” Viņa atklāj, ka grāmata nebūtu gluži kā dienasgrāmata, bet vairāk atziņas, notikumu un pavērsienu izklāsts, atklāsmes, kā uz dzīvi paskatīties citādāk.
“Sieviešu iedvesmošana ir viena no tēmām, kurā cilvēki prasa ļoti daudz konsultāciju. Un tu saproti, ka sniedz savu pieredzi kā konsultāciju, bet tu viņu izdali bez maksas,” pārdomās dalās Agrita, atklājot, ka grāmata būtu labs veids, kā turpmāk gūt arī kādus ienākumus ar citu iedvesmošanu.
VIDEO:
