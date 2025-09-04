Izvērtējot ārvalstu populārākās tiešsaistes tirdzniecības platformas – "AliExpress", "Temu", "Shein" , kā arī vietējo – "220.lv", Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) konstatējis, ka 75% no PTAC pārbaudītajām precēm (kopumā 84 rotaļlietas, bērnu preces, elektroiekārtas, individuālie aizsardzības līdzekļi, viedās preces/radioiekārtas, bižutērija) neatbilst prasībām, bet 43% preču atzītas par nedrošām. 

Elektroiekārtām un radioiekārtām neatbilstība konstatēta 100% gadījumu, no tām 39% bija nedrošas. Savukārt, pārbaudot bižutēriju, 60% preču sastāvā atrasts kadmijs, kas negatīvi ietekmē cilvēka veselību, īpaši centrālo nervu sistēmu. Turklāt neviena prece nav bijusi nodrošināta ar lietošanas instrukciju valsts valodā. Šādi neiepriecinoši fakti atklāti uzraudzības projekta ietvaros, kuru PTAC īsteno sadarbībā ar Eiropas Komisiju, lai pārliecinātos, vai patērētāji saņem patiesu, saprotamu informāciju un vai preces ir drošas un atbilst Eiropas Savienības (ES) prasībām.

Visvairāk grēko "AliExpress"

Administratīvie pārkāpumi saistībā ar preču piedāvājumiem (informācijas norādīšana e-vidē) visvairāk konstatēti platformās "Shein" un "220.lv", bet, pārbaudot konkrētas preces, atklājies, ka no visām četrām pārbaudītajām platformām visvairāk neatbilstību un drošības pārkāpumu bijis vietnē "AliExpress". "Platformā "Shein" 56% preču bija nedrošas, bet

