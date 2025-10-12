Latvijas Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) brīdina – populāra bižutērija no Ķīnas tiešsaistes veikaliem, tostarp “AliExpress”, “Temu” un “Shein”, satur bīstami augstu toksiskā smagā metāla kadmija līmeni.
Testos konstatēts, ka dažos gredzenos un auskaros kadmija saturs pārsniedz 80%, bērniem paredzētajos gredzenos – pat 35%.
Kadmijs ir ļoti toksisks smagais metāls, kas Eiropas Savienībā tiek klasificēts kā kancerogēns un var veicināt vēža attīstību. PTAC uzsver, ka šādi produkti neatbilst drošības standartiem.
Plašāk par testiem un riskiem skatieties LTV sižetā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu