Vakar simboliski tika parakstīts darbu izpildes līgums par Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) stacionāra "Latvijas Onkoloģijas centrs" (LOC) pārbūves sākšanu.
Pilnu finansējumu LOC rekonstrukcijas sākšanai atrada pagājušā gada novembrī. Šogad tiek sākta LOC ārstniecības nodaļu un koplietošanas telpu pārbūve desmit stāvos, kopumā plānojot atjaunot telpas 23 340 kvadrātmetru platībā. Veselības ministrs Hosams Abu Meri simboliskajā LOC pārbūves līguma darbu uzsākšanas pasākumā uzsvēris, ka pilnā apmērā nodrošinātais finansējums LOC pārbūvei, kā arī finansējuma palielinājums ārstniecībai un medikamentiem pēdējos gados skaidri apliecinot, ka onkoloģija ir viena no valsts veselības politikas augstākajām prioritātēm. "Mūsu mērķis ir nodrošināt savlaicīgu un personalizētu onkoloģisko aprūpi, paplašināt skrīninga programmas un stiprināt sistēmas kapacitāti, lai mazinātu ļaundabīgo audzēju ietekmi un uzlabotu pacientu dzīves kvalitāti," sacījis Abu Meri. Vienlaikus ministrs atzina, ka jāturpina darbs pie ārstniecības personu piesaistes un noturēšanas, jo bez profesionāla un motivēta personāla nav iespējama ilgtspējīga veselības aprūpes attīstība.
Austrumu slimnīcas valdes loceklis Kaspars Plūme sacīja, ka LOC pārbūve ir viens no sarežģītākajiem un atbildīgākajiem būvniecības projektiem veselības aprūpē pēdējo gadu laikā. LOC vidēji dienā stacionāri tiek ārstēti 335 pacienti, un kopējais nodarbināto skaits pārsniedz 900 cilvēku, kuri visi būs iesaistīti šajos pārmaiņu procesos. Paredzams, ka LOC nodaļu pārcelšanās process ilgs aptuveni sešus mēnešus, pārbūves darbi tiks uzsākti 2026. gada otrajā pusē, savukārt LOC pārbūves darbus plānots pabeigt 2028. gada pirmajā pusē.
LOC Onkoķirurģijas klīnikas vadītājs, ķirurgs un onkologs Armands Sīviņš sacīja, ka nepieciešamība nozīmēt ķīmijterapiju un ārstēt onkoloģiskās slimības pieaug, tajā pašā laikā šo slimību ārstēšanai trūkst inovatīvo medikamentu. Patlaban līdzekļu trūkst gan mērķterapijas, gan arī imūnterapijas inovatīvajiem medikamentiem – tam finansējums pagaidām neesot rasts un tiekot meklēti risinājumi, norādīja speciālists. Sīviņš arī pauda, ka onkoloģijas jomā joprojām turpina pastāvēt vairākas samilzušas problēmas, turklāt pacientu skaits ik gadu pieaug. Trūkstot personāla, jo nereti darbinieki tiek aizvilināti strādāt privātajā sektorā lielāka atalgojuma dēļ. Piemēram, nepietiekamā skaitā ir ķīmijterapijas māsas.
Sīviņa ieskatā onkoloģiskos pacientus būtu jāoperē tikai divās – universitātes – slimnīcās, jo viņš ir pārliecināts, ka citās iestādēs ir nepietiekams kvalitātes līmenis. Speciālists atzīmēja, ka liela daļa viņa ārstēto pacientu ir nākuši gan no reģionālajām, gan Rīgas apkaimes slimnīcām. Dažos gadījumos pacienti nav "izoperēti līdz galam", citkārt vispār tiekot izrakstīti pacienti, kam vēl būtu nepieciešama ārstēšana.
