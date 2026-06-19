Situācija patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā "Mucenieki" ir sarežģīta tikai tāpēc, ka tas ir pārpildīts, tomēr situācija ir stabila, un nav saņemta informācija par drošības riskiem darbiniekiem vai nozīmīgiem incidentiem, intervijā Latvijas Radio teica centra vadītāja Andželika Allika.
Viņa skaidroja, ka patlaban centrā uzturas 483 patvēruma meklētāji, bet tā maksimālā ietilpība ir 450 cilvēki. "Centrs tam nav paredzēts, bet tiekam galā," viņa teica, piebilstot, ka ar papildu gultām ir aprīkotas administrācijas telpas.
Allika skaidroja, ka patvēruma meklētāji centrā uzturas no pusgada līdz gadam — patvēruma procedūras laikā. Viņa uzsvēra, ka tie ir cilvēki, kurus vajā viņu izcelsmes valstī. Viņa atzina, ka daļai mērķa valsts ir kāda no Rietumeiropas valstīm, tāpēc ir gadījumi, kad centru patvaļīgi atstāj.
Situāciju centrā viņa vērtēja kā sarežģītu, bet stabilu. Pēc viņas teiktā problēmas centrā ir maznozīmīgas. Tās ir, piemēram, valodas barjera un maznozīmīgi konflikti. Tāpat ne visiem ir vienāda izpratne par tīrību, bet iemītniekiem ir jāsakopj koplietošanas telpas.
"Mūsu darbinieki veic pārrunas ar patvēruma meklētājiem. Un principā mēs varam lepoties ar to, ka sasniedzam rezultātus," stāstīja Allika.
Viņa arī paskaidroja, ka uzkopšana notiek vakaros. "Tas, ko pa dienu redzēja ministrs, nebija varbūt gluži patīkams cilvēkiem, kuri ir pieraduši pie tīrības," viņa pauda.
Komentējot iekšlietu ministra Jāņa Dombravas (NA) teikto, ka centrā patvēruma meklētāji brīvi pārvietojas apkārt ar nažiem, Allika skaidroja, ka viņiem izsniedz sadzīves priekšmetus, tajā skaitā nažus ēdiena pagatavošanai. Apsargs nav konstatējis, ka šie naži būtu nesti ārā un kādam draudēts.
Tāpat nav saņemtas sūdzības par riskiem darbiniekiem un nav bijuši arī uzbrukumi darbiniekiem.
Allika paskaidroja, ka maiņā strādā trīs cilvēki, bet atvaļinājumu laikā mēdz būt divi. Apgaitas notiek divatā, bet, ja centrs ir pārpildīts, līdzi iet arī apsargs. Centrā ir arī Valsts policijas postenis. Drošība tiek nodrošināta diennakts režīmā, viņa uzsvēra.
Centra vadītāja arī norādīja, ka ir izstrādāts plāns situācijai, kad centrs sasniedzis savu ietilpības maksimumu, un plāns situācijai, kad tas pārsniegts.
Šomēnes pēc patvēruma meklētāju izmitināšanas centra Muceniekos apmeklēšanas iekšlietu ministrs paziņoja, ka Latvijā "šķietamie patvēruma meklētāji" "ieņirdz" par Eiropas humānismu, bet Valsts robežsardze un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) nepietiekami rīkojas problēmas novēršanā.
Viņš pauda, ka nav pieņemami, cik Latvija patiesībā ir atvērta nelegālajiem imigrantiem, kuri pēc nelikumīgas robežšķērsošanas "uzdodas par patvēruma meklētājiem". Tas liecina, ka nepieciešams noteikt stingru algoritmu, kā šādas personas tiek identificētas un izraidītas, uzskata ministrs.
Viņš sagaidīs no atbildīgajām iestādēm rīcību, lai no valsts tiktu nekavējoties izraidītas šādas personas.
"Patvēruma meklētāju centrus pārpludina bari ar Somālijas, Sudānas, Bangladešas, Šrilankas un citu eksotisku valstu pilsoņiem, kurus uztur par mūsu nodokļu maksātāju naudu. Viņi brīvi pārvietojas apkārt ar nažiem, apkārtējo vidi ir pataisījuši par miskasti. Viņi necenšas slēpt, ka ir nelegāli šķērsojuši Latvijas ārējo robežu, un labi saprot, kā ļaunprātīgi izmantot Eiropas Komisijas regulējumu savā labā," preses paziņojumā apgalvoja Dombrava.
Latvijas Televīzijā Dombrava izteicās, ka risinājums esot šādus migrantus vienkārši vest atpakaļ uz ieceļošanas valstīm gadījumos, kad tās ir noskaidrotas. "Mani tiešām neinteresē visādas Eiropas normas," izteicās Dombrava, "lai Eiropa kauc un bļauj."
Biedrība "Gribu palīdzēt bēgļiem" komentējusi, ka ar šādiem izteikumiem ministrs demonstrē neizpratni par Eiropas Savienības (ES) tiesību aktu normām un citām saistībām, kas Latvijai jāievēro kā ES dalībvalstij.
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