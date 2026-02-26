Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikums ir viena no senākajām profesionālās izglītības iestādēm Latvijā. Vieni no pirmajiem valstī, kas uzsāka vidējā profesionālajā līmenī sagatavot programmēšanas tehniķus un datorsistēmu tehniķus un šajā mācību gadā pirmoreiz – arī kiberdrošības tehniķus (par tiem var kļūt arī Saldus tehnikumā).
Minētās specialitātes neapšaubāmi šajos laikos ir pieprasītas, un arī par jauniešu vēlēšanos tās apgūt nevarot sūdzēties – uz mācību vietām ir konkursi. Vēl Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikumā un tā struktūrvienībā Barkavā, Madonas novadā var apgūt arī citas specialitātes.
Izmaiņas izglītības sistēmā nav gājušas secen arī tehnikumam, kas kādu laiku bija augstākās izglītības iestāde. 2016. gada 1. novembrī apvienoja Jēkabpils Agrobiznesa koledžu un Barkavas profesionālo vidusskolu, bet 2024. gadā Jēkabpils Agrobiznesa koledža kļuva par Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikumu. 2027. gadā mācību iestāde svinēs 100 gadus.
Šobrīd tehnikumā mācās 570 audzēkņu. Ir 11 klases, kas pilnībā aprīkotas ar mūsdienīgiem datoriem un programmām. Vienīgais tehnikums novadā. To novērtējot gan vecāki, gan jaunieši, jo pēc 9. klases ne visiem ir viegli iedzīvoties svešā vidē. "Protams, arī mums netrūkst izaicinājumu, taču kopumā mums ir izdevies panākt, ka pedagogi strādā ar jauniešiem kā ar sadarbības partneriem un sadarbība ir pozitīva un godīga. To saprotam pēc aptaujām un absolventu atsauksmēm. Nav viegli profesionālās izglītības iestādēm piesaistīt nozīmīgās specialitātēs pasniedzējus, piemēram, IT jomā, kur algas ir trīs reizes lielākas, nekā mēs varam piedāvāt," saka tehnikuma direktore Rita Pole.
"Prieks par tiem, ka strādā un sadarbojas ar mums, viņus mēs uzskatām par labas gribas vēstnešiem," piebilst direktores vietniece mācību un audzināšanas jomā Ilze Dubova.
Pasniedzējiem tehnikumos neesot viegli arī tāpēc, ka vienmēr būšot tādi, kuri šeit atrodas, jo vecāki tā grib, un kuri nepārtraukti jāpiespiež mācīties. Protams, ar tiem, kam ir motivācija, strādāt esot liels prieks.
"Nereti pie mums atnāk mācīties audzēkņi ar labām teorētiskām zināšanām, bet, kad saskaras ar praktiskām situācijām, tad salūst, nav gatavi dzīves reālām, nestandarta situācijām, nezina, kur iegūtās zināšanas likt. Prakse rāda, ka teicamas sekmes mācībās nav noteicošais. Bieži skolās tā sauktos delverus mēs redzam vadošos amatos. Tas liek domāt, ka radošums, kreativitāte un pedagogu ieguldītais darbs vainagojas panākumos," novērojusi R. Pole.
"Nesen viens mūsu bijušais audzēknis, kurš strādā lielā loģistikas uzņēmumā, stāstīja, ka viņš nekad nebija iedomājies, ka viņam nakts laikā nāksies mosties un ātri būs jāizdomā, ko darīt ar saldētu produkciju kravas automobilī, kurš bija salūzis, – šādās situācijās ar formulām, mākslīgo intelektu un ķimerēšanos pie datora vien ir par maz," piemēru min direktores vietniece.