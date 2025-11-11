Cilvēki, kuru tuviniekus vai pašus pēkšņi pārsteidz infarkts, nereti ir izbrīnīti: "Kā tad tā? Nebija taču nekādu sūdzību..." Kādi ir riska faktori un simptomi, TV24 raidījumā "Ārsts atbild" skaidro RSU profesors, kardiologs, Skrides klīnikas galvenais ārsts Ainārs Rudzītis.
Viens no būtiskākajiem ir spiedošas sāpes krūtīs fiziskas slodzes laikā, kas pāriet miera stāvoklī.
"Tas parāda, ka tā ir stenokardija, savukārt infarkta trauksmes signāli ir pēkšņas, žņaudzošas sāpes aiz krūšu kaula, tās izstaro uz abām rokām vai kreiso roku, uz žokli, lāpstiņām, dažreiz arī uz vēderu. Ja tās nepāriet 10-15 minūšu laikā, tas ir nopietns signāls, kad būtu jāsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība."
