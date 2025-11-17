Sirds asinsvadi ir sīciņi, tāpēc bez kontrastvielas ievadīšanas precīzu informāciju par to veselības stāvokli nevar iegūt. Šim nolūkam visbiežāk lietotie izmeklējumi ir neinvazīvā datortomogrāfijas koronarogrāfija un invazīvā koronarogrāfija. Plašāk par šiem izmeklējumiem stāsta "Veselības centra 4" kardioloģe Vita Šaripo.

No izmeklējuma sirdsmieram līdz ārstēšanai

Datortomogrāfijas koronarogrāfija (CT) ir plānveida diagnostisks izmeklējums ārstniecības iestādē, kurā, pacientam atrodoties gulus stāvoklī, vēnā tiek ievadīta kontrastviela. Tā pati atrod ceļu uz visiem orgāniem, to skaitā sirdi. Datortomogrāfijā var redzēt, kā pildās sirds asinsvadi, tajos ir vai nav vērā ņemamas holesterīna nogulsnes, sašaurinājumi. 

“Uz CT sūta pacientus, kuriem klīniskā ticamība, ka varētu būt nozīmīgi asinsvadu bojājumi un nepieciešama to remontēšana, ir relatīvi zema. To veikt pārsvarā nozīmē ģimenes ārsti, būtībā tas ir izmeklējums sirdsmieram – lai pārliecinātos, ka pagaidām nav nozīmīgu izmaiņu sirds asinsvados. Šā izmeklējuma laikā var redzēt visu, bet izdarīt neko nevar,” stāsta kardioloģe.

 

