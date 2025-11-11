Kopumā Latvijā patēriņa kredītus pēdējo trīs gadu laikā ir izmantojuši 25% iedzīvotāju, liecina "Luminor" bankas aptauja.
Turklāt 11% tos ir izmantojuši vairākas reizes, kas liecina par atkārtotu patēriņa kredīta iekļaušanu personīgajās finansēs. Aptaujas rezultāti liecina, ka kaimiņvalstīs rezultāti atšķiras – Igaunijā ir vislielākā atturība, jo vairāk nekā puse iedzīvotāju kategoriski atsakās no patēriņa kredīta, kamēr Latvijā šis īpatsvars ir zemāks. Savukārt Lietuvā ir vislielākā atvērtība šai iespējai – tur 20% respondentu norāda, ka vēl nav ņēmuši patēriņa kredītu, taču būtu gatavi to darīt, ja rastos nepieciešamība.
Latvijas iedzīvotāji patēriņa kredītus izvēlas konkrētiem mērķiem. Populārākie mērķi ir mājokļa remonts, transportlīdzekļa iegāde un veselības aprūpe, savukārt atpūta, ceļojumi un hobiji tiek minēti retāk. Kredītu izmantošanas paradumi mainās atkarībā no vecuma un ienākumu līmeņa, kas liecina, ka finanšu izvēles ir cieši saistītas ar personīgajiem dzīves plāniem un prioritātēm.
Latvijas iedzīvotāju vidū patēriņa kredītu biežāk izvēlas cilvēki vecumā no 18 līdz 39 gadiem. Gados jaunākie iedzīvotāji (18 līdz 29 gadi) uzrāda augstāko aktivitāti, jo 16% ir ņēmuši kredītu vienu reizi. Savukārt cilvēki vecumā no 30 līdz 39 gadiem atšķiras ar to, ka viņu vidū ir lielāks īpatsvars regulāro aizņēmēju, kuri ņēmuši kredītu divas līdz trīs reizes. Šie dati norāda uz patēriņa kredīta klātbūtni un iekļaušanu tieši šo vecuma grupu budžeta pārvaldībā. Kopumā aptaujas dati rāda, ka patēriņa kredīti Latvijas iedzīvotāju vidū ir populārāks finanšu instruments nekā kaimiņvalstīs un tos visaktīvāk izmanto iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 39 gadiem.
Aptauja atklāj arī galvenos iemeslus, kādēļ ievērojama daļa iedzīvotāju no patēriņa kredīta izmantošanas atturas. Visās Baltijas valstīs galvenais iemesls ir bailes no papildu finansiālā sloga, un šis motīvs dominē gan Latvijā, gan Igaunijā, gan Lietuvā. Otrs izplatītākais iemesls ir pietiekami ienākumi vai uzkrājumi, kas ļauj segt nepieciešamos izdevumus bez aizdevuma. Neliela daļa aptaujāto visās Baltijas valstīs norāda, ka viņu ienākumi nav pietiekami, lai saņemtu aizdevumu. Savukārt uzticēšanās aizdevējiem vai bankām ir viens no retāk minētajiem iemesliem – Latvijā un Lietuvā šo iemeslu norāda 4%, kamēr Igaunijā tikai 1% aptaujāto.
Aptauja Baltijā veikta 2025. gada septembrī sadarbībā ar pētījumu aģentūru "Norstat", kopumā tiešsaistē aptaujājot 3002 respondentus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.
