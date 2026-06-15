Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas grāmatnīcās "Globuss" un interneta veikalā www.eglobuss.lv.
Grūti noticēt, bet jūnijs jau pusē. Kamēr vasara vēl meklē savu ritmu, grāmatu tops aizvadītajā nedēļā kļuvis krietni kuplāks. Tajā ienākuši veseli pieci jaunumi.
Pirktāko grāmatu virsotnē šoreiz nonākusi Ilzes Eņģeles grāmata "Nenotveramais Džo" (izdevniecība "Latvijas Mediji"), jaunākais sērijas "Vakara romāns" izdevums. Tās galvenā varone Grēta Pelēkā četrdesmit piecu gadu vecumā jūtas sasniegusi dzīves posmu, kurā daudz kas ir izdevies - veiksmīga karjera, pieaugusi meita un ilgi gaidīta mīlestība. Taču priekšā ir 2020. gads, kas drīz vien mainīs ne tikai viņas, bet arī daudzu citu cilvēku ikdienu. Ilzes Eņģeles rokrakstam raksturīgs ironisks un dzīvesgudrs skatījums uz mūsdienu Latvijas realitāti, un tas jūtams arī šajā romānā.
Starp jaunumiem ir arī Etafas Rumas romāns "Sieviete nav vīrietis" (izdevniecība "Latvijas Mediji"). Tas ved no Palestīnas līdz Bruklinai un stāsta par divām paaudzēm, kuras dzīvo starp ģimenes tradīcijām un vēlmi pašām pieņemt lēmumus par savu dzīvi. Autore, kura uzaugusi palestīniešu imigrantu ģimenē, romānā pievēršas identitātes, piederības un sievietes brīvības jautājumiem.
Roberta Galbraita romāns "Iezīmētais vīrs" (izdevniecība "Zvaigzne ABC") šonedēļ papildina topa jaunumu sarakstu. Kormoranam Straikam un Robinai Ellakotai šoreiz jāizmeklē lieta, kurā netrūkst noslēpumu, pazudušu cilvēku un pretrunīgu pavedienu. Jo vairāk atbilžu viņi atrod, jo sarežģītāka kļūst visa aina. Turklāt pārmaiņas gaidāmas arī abu izmeklētāju personīgajā dzīvē.
Pieci jaunumi vienā nedēļā nav ikdienišķs notikums, tāpēc šoreiz topā sastopami ļoti dažādi stāsti, no sadzīviskiem romāniem līdz ģimenes sāgām un detektīviem. Katrs no tiem uzrunā citādi, un tieši tāpēc grāmatu pasaule nekad nekļūst garlaicīga.
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Grāmatnīcas "Globuss" jau vairāk nekā 30 gadus ir uzticams partneris ārzemju grāmatu un kancelejas preču tīkls ar 12 grāmatnīcām Latvijā un internetveikalu www.eglobuss.lv, kas nodrošina ērtu pasūtījumu piegādi visā pasaulē. Jau vairāk nekā desmit gadus "Globuss" ir arī oficiālais vācu rakstāmpiederumu ražotāja "STABILO" pārstāvis Latvijā, piedāvājot kvalitatīvu un oriģinālu sortimentu.
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