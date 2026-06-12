Ar 12. jūniju Eiropas Savienībā (ES) stājas spēkā Eiropas Migrācijas un patvēruma pakts. Tā ir likumdošanas pakete, kas paredz izveidot kopīgu migrācijas un patvēruma politiku visā ES.
o paktu 2020. gadā ierosināja Eiropas Komisija, bet 2024. gada 10. aprīlī apstiprināja Eiropas Parlaments (EP). Tobrīd EP bija 705 deputāti. "Par" paktu balsoja 322, "pret" – 266, bet 31 deputāts "atturējās". Vēl 86 EP deputāti balsošanā nepiedalījās. Tātad faktiski Eiropas Migrācijas un patvēruma pakts tika pieņemts vien ar 46% balsīm. Par šā dokumenta ietekmi un sekām gan uz atsevišķu valstu iekšpolitiku, gan uz Eiropas kontinentu kopumā tiks diskutēts vēl ilgi, tāpēc būtu vērts atcerēties, kā par to balsoja deputāti no Latvijas. Sandra Kalniete, Dace Melbārde, Inese Vaidere ("Jaunā Vienotība") – visi "par", Ivars Ijabs (Attīstībai/Par!) – "par", Nils Ušakovs ("Saskaņa") – "par", Roberts Zīle (Nacionālā apvienība) – "pret", Tatjana Ždanoka (Latvijas Krievu savienība) – "pret". Andris Ameriks ("Saskaņa") balsošanā nepiedalījās. Atgādinājums tiem, kuriem īsa atmiņa, – D. Melbārde tika ievēlēta EP kā Nacionālās apvienības pārstāve, bet 2022. gadā viņa pameta šo politisko spēku un pievienojās partiju apvienībai "Jaunā Vienotība". Tie, kuri tobrīd atbalstīja Migrācijas un patvēruma paktu, apgalvoja – tas esot līdzsvarots kompromisa risinājums, kas samazināšot nelikumīgo migrāciju.