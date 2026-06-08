Rēzeknē atjaunota elektroapgāde visiem AS "Sadales tīkls" klientiem, informēja uzņēmuma pārstāvji.
Elektroapgāde Rēzeknē visiem klientiem atjaunota plkst. 13.20.
Elektroapgādes pārtraukumu izraisīja bojājums vidējā sprieguma 10kV (kilovoltu) kabeļu līnijā.
"Sadales tīklu" pārstāvji arī uzver, ka
notikušajam nav saistības ar gaisa telpā fiksētajām bezpilota lidaparātu aktivitātēm,
par kurām publiskajā telpā izskanējuši pieņēmumi.
Pirmdien plkst. 11 tika reģistrēts tehnoloģisks traucējums vidējā sprieguma elektrotīklā, ietekmējot aptuveni 2100 klientu elektroapgādi Rēzeknē — Krišjāņa Valdemāra ielas, Kooperatīva šķērsielas, Atbrīvošanas alejas un A.Pumpura ielas apkārtnē.
"Sadales tīkla" operatīvā darba brigāde nekavējoties sāka bojājuma lokalizāciju, lai pēc iespējas ātrāk klientiem atjaunotu elektroenerģijas piegādi.
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