Rīgā, Purvciemā šonedēļ konflikta laikā plaukstā sagriezts vīrietis, informē Valsts policijā.
10. jūnijā Augusta Deglava ielā starp diviem vīriešiem izcēlās konflikts, kā rezultātā viens no viņiem ar nazi iegrieza otram vīrietim plaukstā.
Policija ir noskaidrojusi iesaistītās personas, un ir sākta resoriskā pārbaude.
Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka vīrietim ir nodarīti maznozīmīgi miesas bojājumi.
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