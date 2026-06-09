LMT un "Tet" izpirkšanas darījumu sola pabeigt līdz gada beigām

Darījums par AS "Tet" un SIA "Latvijas Mobilais Telefons" (LMT) kapitāldaļu iegādi no uzņēmuma "Telia Company" tiks noslēgts šī gada laikā, norādīja AS "Latvenergo" pārstāvji.
Uzņēmumā skaidroja, ka darījuma sagatavošanas process turpinās.
"Kā zināms, tā apjoms ir liels, tādēļ atsevišķu posmu izpilde objektīvi prasa vairāk laika," pauda uzņēmumā, piebilstot, ka vienlaikus virzība notiek un pašlaik tiek pabeigti vairāki būtiski sagatavošanās darbi, tajā skaitā padziļinātā izpēte, darījuma struktūras izvērtēšana un sarunas ar potenciālajiem investoriem, kopējo procesu noslēdzot šī gada laikā.
Latvijas valsts radio un televīzijas centrā (LVRTC) norādīja, ka atbilstoši 2025. gada 17. jūlijā noslēgtajam saprašanās memorandam starp LVRTC, "Latvenergo" un "Telia Company" visas potenciālajā darījumā iesaistītās puses sadarbojas, secīgi īstenojot loģiskus un korektai darījuma norisei nepieciešamus soļus.
Gada sākumā tika noslēgts līgums ar konsultantiem, kas pašlaik vadošā konsultanta "J.P. Morgan" vadībā veic padziļinātu "Tet" un LMT izvertējumu "due diligence". Ņemot vērā būtiski plašāka un apjomīgāka dokumentācijas klāsta izstrādi un izpēti, nekā bija plānots pirms desmit mēnešiem, šie darbi joprojām turpinās.
Vienlaikus notiek darbs pie potenciālo ārvalstu investoru intereses apzināšanas, bet paralēli piesaistītie eksperti un visu iesaistīto pušu pārstāvji arī vērtē efektīvākos potenciālā darījuma struktūras scenārijus, kas būs pamats piedāvājumam investoriem. Būtiskākais ir attīstība, kas ļauj saglabāt abu uzņēmumu inženierzinātņu un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) speciālistu darbību Latvijas labā. "Tet" un LMT ir valstij būtiski uzņēmumi, kuru infrastruktūras un zinātības potenciāls ir jāizmanto gan valsts attīstībai, gan organizāciju efektivitātes, gan iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.
LVRTC norādīja, ka pēc "Tet" un LMT padziļinātā izvērtējuma noslēgšanas, darījuma scenāriju izstrādes pabeigšanas un investoru piesaistes būs iespējams prognozēt, kad varētu būt parakstīts dalībnieku līgums ar visiem īpašniekiem, stratēģisko investoru "Latvenergo" un atlasīto ārvalstu investoru.
Tāpat LVRTC pauda, ka
ir saņemta padziļināta interese no vairākiem nopietniem investoriem.
Ir noslēdzies pirmais posms par ieinteresēto investoru apzināšanu un sācies otrais posms ar konkrētām sarunām ar ārvalstu investoriem, kuriem ir padziļināta interese.
Uz jautājumu, vai potenciālais investors ir kāds "J.P. Morgan" fonda, LVRTC norādīja, ka atbilstoši profesionālajiem standartiem un konfidencialitātes līgumiem šādos augsta līmeņa darījumos informācija par potenciālajiem dalībniekiem netiek publiskota.