Pircēji, kuri vakar vēlējās doties iepirkties uz Rīgas Centrāltirgus Gaļas paviljonu, atdūrās pret slēgtām durvīm. Būvniecības valsts kontroles birojs nolēmis no 11. jūnija aizliegt paviljona turpmāku ekspluatāciju, jo ēka vairs neatbilst drošas ekspluatācijas prasībām.

Pašlaik Rīgas dome steidzami meklē iespējas piešķirt finansējumu paviljona jumta konstrukciju nostiprināšanai, bet "Rīgas nami", kas veic Rīgas Centrāltirgus apsaimniekošanu, izstrādā scenārijus, kā nodrošināt tirgotājiem citas tirgošanās iespējas.

Šoks gaļas tirgotājiem

"Latvijas Avīzes" aptaujātie tirgotāji atzīst, ka ir nepatīkami pārsteigti par šādu notikumu pavērsienu, taču, tā kā pirmajā vietā liek personisko drošību, nevis produkcijas realizāciju, sagaida operatīvu rīcību no Rīgas Centrāltirgus apsaimniekotāja, lai bez liekas kavēšanās atrastu jaunas un piemērotas tirdzniecības platības tirgus teritorijā. Viņi atzīst, ka būs spiesti saskarties ar materiālajiem zaudējumiem, kurus neviens negrasās kompensēt.

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