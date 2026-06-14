Bijušais bērnu aktieris iesniedzis prasību pret mūzikas producentu un reperi Šonu Kombsu, plašāk pazīstamu kā Didiju (Diddy), apsūdzot viņu seksuālā vardarbībā, kas, pēc prasītāja teiktā, notikusi 2007. gadā kādā pasākumā Holivudā, vēsta ārvalstu mediji.
Prasība iesniegta Losandželosas apgabala Augstākajā tiesā. Tajā norādīts, ka prasītājs tolaik bija nepilngadīgs aktieris. Tiesas dokumentos apgalvots, ka pasākuma laikā Kombss uzaicinājis viņu uz privātu sarunu par iespējamām lomām un projektiem, pēc tam aizvedot uz atsevišķu telpu.
Prasībā apgalvots, ka telpā Kombss nepilngadīgajam piedāvājis alkoholisku dzērienu, bet vēlāk veicis seksuālas darbības bez viņa piekrišanas. Prasītājs norāda, ka juties neērti un paudis savu diskomfortu, tomēr, pēc viņa teiktā, Kombss savas darbības nav pārtraucis. Pēc iespējamā incidenta viņš esot paziņojis, ka izvērtēs iespējas iesaistīt jaunieti iecerētajā projektā.
Prasībā līdzās Kombsam kā atbildētāji minētas arī vairākas talantu aģentūras un to pārstāvji. Prasītājs uzskata, ka aģentūras nav pienācīgi nodrošinājušas viņa aizsardzību kā nepilngadīgai personai. Tiek apgalvots, ka pasākumā nebija nodrošināts pieaugušais pavadonis, lai gan aģentūrām bija pienākums rūpēties par bērna drošību.
Kombsa pārstāvis Džūda Engelmajers apsūdzības noraidījis. Viņš paziņojis, ka prasībā izteiktie apgalvojumi esot nepatiesi un balstīti tikai uz prasītāja versiju par notikumiem, kas, iespējams, risinājušies pirms gandrīz 20 gadiem. Pārstāvis norādījis, ka Kombss kategoriski noliedz jebkādu seksuālu vardarbību pret nepilngadīgajiem vai citām personām.
Šī nav pirmā reize, kad pret Kombsu vērstas apsūdzības par iespējamu seksuālu vardarbību pret nepilngadīgajiem. Pēdējo gadu laikā pret viņu iesniegtas vairākas civilprasības, kurās prasītāji apgalvo, ka iespējamie pārkāpumi notikuši laikā, kad viņi bijuši nepilngadīgi.
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