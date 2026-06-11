Realitātes seriāla "Ģimene burkā" dalībniekiem Karalkiniem mierīga atpūta ārpus pilsētas izvērtusies emocionālos amerikāņu kalniņos. Savstarpējās komunikācijas grūtības likušas par sevi manīt visnegaidītākajā brīdī – pat viena zemē nokritusi desiņa kļuvusi par iemeslu jaunam konfliktam. Arī plānotais romantikas vakars džakuzi nav noritējis pēc plāna, mīļuma vietā nesot asaru šaltis un skarbu realitātes apzināšanos.
Viss sākās brīdī, kad atpūtas kompleksā "Dīķsalas" pienāca laiks vakariņām. Kamēr Pāvels pie grila bija sarūpējis svaigu gaļu, pie galda izcēlās neveikls incidents – viena desiņa aizripoja pa zemi, acumirklī uzšķiļot strīdu starp laulātajiem. Vendija neslēpa sašutumu: "Pāvel, cik reizes esam runājuši, kāpēc es tagad vairākas reizes pārjautāju – vai es tev to pateicu? Vai es skaidri pateicu? Vai tu pareizi mani saprati? Jo es sapratu, ka ļoti daudz mums strīdu rodas tad, kad viens otram nepasaka līdz galam. Nu, nevaru es uzminēt, ko tu gribi, lai es ar tām desām daru!"
Vēlāk, analizējot situāciju, Vendija gan atzina, ka kopš abu sadarbības ar attiecību konsultantu Kristapu Ozoliņu mājas strīdu skaits ir sarucis. Tomēr viņa norāda uz samilzušu problēmu – vīrs bieži vien sagaida, ka viņa nolasīs viņa domas un rīkosies bez konkrētiem norādījumiem. Viņa vēlreiz uzsvēra: "Nu, Pāvel! Iemācies formulēt to, ko tu gribi sagaidīt no otra!"
Kad pirmais emociju vilnis bija norimis un vakariņas paēstas, pāris nolēma palīdzēt mazajai Vikai iesēsties burbuļvannā. Pirmā mēģinājuma reize izgāzās, jo meitenei ūdens šķita par karstu, taču mazā bija ar mieru pamēģināt vēlreiz kopā ar tēti. Diemžēl arī otrais mēģinājums baudīt silto ūdeni rezultējās bērna niķos. Vendija, liekot meitu ūdenī, noteica: "Viss! Pietiek māžoties!"
Tā kā ūdens temperatūra joprojām nebija patīkama, Viktorija sāka raudāt un atteicās sēsties džakuzi. Redzot meitas asaras, Pāvels aicināja sievu viņu celt ārā. Kamēr Vendija vīlusies secināja, ka romantisks divvientulības brīdis būs iespējams tikai tad, kad bērns jau saldi gulēs, Pāvels neslēpa savu tiešumu: "Atpūta ar bērnu ir trakums!" Vendija gan iebilda, ka tas drīzāk ir kā darbs, uz ko Pāvels piebilda: "tas ir traks darbs."
Tomēr, neskatoties uz visiem kreņķiem un kaprīzēm, ģimenes galva apzinās kopā būšanas vērtību. Viņš saprot, cik strauji skrien laiks un kā mainās bērnu prioritātes: "Es domāju, ka vajag noķert to momentu, kamēr Vika ir ar mums, tāpēc ka pēc kādiem desmit gadiem viņai nebūs interesanti ar mums!"
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