Realitātes seriālā "Ģimene burkā" iepazītā Olga Koha šobrīd piedzīvo dubultu emocionālo spiedienu. Kamēr viņu joprojām māc šaubas par sava konditorejas uzņēmuma perspektīvām, situāciju pēkšņi saasinājis negaidīts un satraucošs telefona zvans. Saņemtā informācija par brāli pilnībā apgriezusi kājām gaisā visas mājsaimniecības ikdienu.
Nupat pāris atgriezies no Grieķijas kūrorta. Olga neslēpj gandarījumu, ka atpūtas dienas paskrējušas nemanot, turklāt šī bijusi unikāla pieredze – viņai pirmo reizi mūžā izdevies pilnībā distancēties no darba dunas, ļaujoties tikai un vienīgi mirkļa tveršanai un mieram. Šīs izjūtas viņai pašai bijis liels pārsteigums: "Agrāk, kad mēs braucām ceļojumos, man ļoti pietrūka darbs un es gribēju atpakaļ pie savām krāsnīm cept! Kaut kā šoreiz tā vairs nebija."
Olga šobrīd ir nonākusi profesionālajās krustcelēs. Viņas līdzšinējā nodarbošanās – ekskluzīvu pasūtījuma kūku radīšana – vairs nesniedz gandarījumu, par ko viņa jau iepriekš atklāti runājusi. Lai gan dzīvesbiedrs Viesturs cerēja, ka tieši Vidusjūras brauciens palīdzēs sakārtot domas un pieņemt lēmumus, realitātē Olga jūtas vēl vairāk apjukusi nekā pirms tam. Viņa rezumē: "Es nesaku, ka vairs negribu darīt to, ko es daru, bet mana visa iekšējā pasaule bļauj, ka vajag darīt savādāk. Ko mēs darīsim? Es nezinu vēl! It īpaši, tagad vispār nezinu."
Nenoteiktības sajūtu par rītdienu pastiprina kāds cits, daudz nopietnāks iemesls – Olgas brāli skārusi smaga nelaime. Par notikušā detaļām sieviete pagaidām izvairās izteikties plašāk, jo sāpīgās ziņas uzzinātas uzreiz pēc nosēšanās Rīgas lidostā: "Atlidojot no Grieķijas, mēs uzzinājām, ka ir notikusi mūsu ģimenē traģēdija, ar kuru mēs tagad dzīvosim visu dzīvi. Mums ir ļoti, ļoti jāiesaistās, lai maksimāli palīdzētu tam, kas ir noticis! Es nevaru parunāt...atkal. Pagaidām es nestāstīšu neko par to – varbūt vēlāk, jo es domāju, ka tas būs ļoti garš posms, kuram mums tagad jāiziet cauri."
Kameras priekšā, aizskorot šo tematu, Olga nespēj valdīt asaras. Viņa vien piemetina, ka tiešā veidā nelaime nav skārusi viņas un vīra kodolu, taču viņu palīdzība un klātbūtne seku novēršanā būs kritiski svarīga. Tajā pašā laikā Viesturs atgādina par piezemētāko dzīves pusi – rēķini un ikdienas tēriņi nekur nepazūd. Viņa partnere tam piekrīt: "Tas nemaina faktu, ka ir jāpelna daudz vairāk. Daudz vairāk! Varbūt tas arī nozīmē, ka kaut kas ir jāmaina vai daudz vairāk jāstrādā."
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu