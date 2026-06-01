Visās mediju ziņās, kas pirmdien rīta pusē vēstīja par Rogovkas ciema tuvumā notriekto dronu, galvenais uzsvars bija uz diviem vārdiem – "pirmo reizi". 

Diezgan ātri kļuva skaidrs, ka šim notikumam lielāka nozīme būs nevis no drošības un aizsardzības viedokļa, par ko joprojām paliek daudz jautājumu, bet tieši no politiskā skatpunkta.

Pēc tam kad 7. maijā divi ar sprāgstvielām pildīti droni bija ietriekušies Rēzeknes naftas bāzē pavisam tuvu dzīvojamo māju rajonam, arvien biežāk izskanēja jautājums – vai Nacionālie bruņotie spēki vispār spēj šos Latvijas teritorijā ielidojušos dronus notriekt vai tikai – labākajā gadījumā – pamanīt un novērot, cerot, ka nekas ļauns nenotiks. Kā intervijā "Latvijas Avīzei" izteicās Saeimas Visaptverošas valsts aizsardzības apakškomisijas priekšsēdētājs Igors Rajevs: "Vienmēr jau var atrast kādu mīkstinošu apstākli. Piemēram,

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