Savienotās Valstis plāno pabeigt prezidenta Donalda Trampa iecerēto sienu gar Meksikas robežu līdz 2027. gada beigām, otrdien paziņojis ASV Muitas un robežapsardzes komisārs Rodnijs Skots.
Sienu paredzēts izbūvēt no Sandjego līdz Meksikas līcim, izņemot atsevišķas vietas, kur nolemts to apzināti necelt, Imigrācijas pētījumu centra pasākumā Vašingtonā norādīja Skots. Viņš sacīja, ka "galvenais robežmūris tiks pabeigts līdz 2027. gada beigām". "Vienīgās vietas, kur mēs nebūvējam robežmūri, ir vietas, kur mēs esam apzināti nolēmuši, ka mums tas nav vajadzīgs. Piemēram, Bigbendas nacionālajā parkā, kas ir ļoti nomaļa teritorija, [tur ir] dažas ļoti, ļoti augstas klintis," atklāja Skots. Sienu papildinās elektroniskās novērošanas un citas ierīces, kas tiks uzstādītas "apmēram līdz 2028. gada jūlijam, varbūt, vēlākais, līdz augustam", paziņoja Skots. Sienas mērķis ir ierobežot nelegālo imigrāciju un narkotiku kontrabandu no Meksikas, kas saskaņā ar oficiālajiem rādītājiem ir samazinājusies. Taču ar fizisko barjeru nepietiks, lai ierobežotu citas nelegālās darbības, atzina Skots, norādot, ka kontrabandisti, lai pamanītu patruļas un pārvietotu narkotikas, jau tagad izmanto tuneļus, dronus un citus līdzekļus. "Mēs redzam, kā droni lido gar Riograndes upi, vērojot un filmējot, kur atrodas visi mūsu puiši. Tāds ir viņu biznesa modelis, un droni to noteikti atvieglo. Ar dronu palīdzību viņi arī pārvadā narkotikas pāri robežām," norādīja Skots.
Aptauja
Kad noskaidrojies, ka nelegāli ieceļojušajam migrantam patvērums nepienākas, ko darīt valsts iestādēm?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu