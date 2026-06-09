Atbildīgie dienesti pārtraukuši meklēt pirmdien Rēzeknes novadā notriektā drona atlūzas.
Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS) pavēstīja, ka NBS pārtraukuši meklēt notriektā drona daļas. Vienlaikus NBS norādīja, ka drona notriekšana notikusi salīdzinoši lielā augstumā, kas varētu liecināt par drona fragmentu izkaisīšanos plašā apvidū.
NBS rīcībā patlaban nav informācijas par drona izcelsmes valsti un tā tipu.
Meklēšanas pasākumos nav iesaistīta arī Valsts policija, kura par notikušo sākusi kriminālprocesu. Plānots, ka šodien kriminālprocess tiks nodots Valsts drošības dienestam, informēja policijā.
Jau vēstīts, ka pirmdien, 8. jūnijā, pulksten 9.20 saņemta informācija par iespējamu drona radītu apdraudējumu un iespējamu bezpilota lidaparāta ielidošanu Latvijas teritorijā. Pateicoties savlaicīgai un veiksmīgai informācijas apmaiņai starp NATO sabiedrotajiem, Aizsardzības ministriju un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, jau pulksten 10.05 drons tika notriekts un apdraudējums likvidēts.
Ministrs pateicās NATO sabiedrotajiem par iesaisti un sekmīgu uzdevuma izpildi.
Vienlaikus viņš uzsvēra, ka Latvija turpinās attīstīt savas aizsardzības spējas, lai valsts iedzīvotāji justos droši neatkarīgi no dzīvesvietas — gan Latgalē, gan Rīgā, gan citviet Latvijā.
Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieka vietnieks atbalsta jautājumos brigādes ģenerālis Kaspars Zdanovskis sniedza hronoloģisku notikumu izklāstu par pirmdien Latvijas gaisa telpā konstatēto bezpilota lidaparātu.
Pēc viņa teiktā, NBS sensori sākotnēji liecināja par iespējamu drona virzību Latvijas teritorijas virzienā. Reaģējot uz iespējamo apdraudējumu, pulksten 9.20 Ludzas, Balvu un Alūksnes novados tika izsludināts dzeltenais brīdinājums par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu.
Vienlaikus pulksten 9.20 tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, lai veiktu patrulēšanu Latvijas austrumu robežas tuvumā. NBS turpināja novērot bezpilota lidaparāta kustību, un sensori liecināja, ka tas virzās Latvijas teritorijā.
Savukārt pulksten 9.40, precizējot drona trajektoriju, Ludzas un Rēzeknes novados tika izsludināts oranžais brīdinājums. Kā norādīja Zdanovskis, NBS rīcībā esošā informācija liecināja, ka
Krievijas elektromagnētiskās karadarbības rezultātā Latvijas gaisa telpā ielidojis bezpilota lidaparāts.
Pulksten 10.05 NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas lidmašīnas pēc vizuālas apstiprināšanas iznīcināja dronu, kas bija ielidojis Latvijas teritorijā. Bezpilota lidaparāts tika notriekts Bērzgales pagastā, Rēzeknes novadā.
Aizsardzības ministrs Raivis Melnis norādīja, ka pašlaik nav konstatēts, ka incidenta rezultātā būtu nodarīti bojājumi civilajai infrastruktūrai vai apdraudēti iedzīvotāji.
"Mūsu vienības atrodas apvidū un veic šī apvidus pārmeklēšanu, lai varētu secināt, kas tas bijis par dronu un vai bojājumi nodarīti civilajai infrastruktūrai," sacīja ministrs, piebilstot, ka pašlaik šādas informācijas nav.
Komentējot drona notriekšanas izmaksas, Melnis norādīja, ka precīzāka informācija būtu jāvaicā NATO sabiedrotajiem, kuri veica uzdevumu:
"Nevar skaitīt naudā cik šis šāviens maksāja. Runa ir par mūsu drošību.
Mums ir jāveido spējas, kas ir efektīvas un lētas un pieejamas daudz, lai mēs varētu ar šādiem incidentiem tikt galā."
Sociālajos medijos nonācis video no drona notriekšanas brīža. Video satur necenzētu leksiku.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu