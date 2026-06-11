Dramaturga un aktieris Artūrs Dīcis žurnālam "Ieva" atklāti pastāstījis par savu pieredzi pēc šķiršanās, atzīstot, ka attiecībās mēdz pienākt brīdis, kad savstarpēja nerunāšana var dārgi maksāt.
Dīcis norāda, ka laulības izjukšana nav bijusi saistīta ar kādu vienu konkrētu iemeslu, bet bijis ilgs process. Viņš atzina, ka atliek tikai pieņemt notikušo. Vienlaikus aktieris secina, ka ir zaudēts kas tāds, kam varēja būt ļoti laba nākotne.
Kad laulībā parādījās problēmas, abi vērsušies pēc palīdzības pie terapeitiem, tomēr katrs to darījis atsevišķi. Aktieris atzīst, ka terapija viņam palīdzējusi labāk izprast attiecību norises un to dinamiku, tomēr kādā brīdī viņš sapratis, ka šis dzīves posms ir beidzies.
Pēc piedzīvotā aktieris nonācis arī pie būtiskas atziņas par attiecībām. Viņaprāt, cilvēkiem savā starpā ir jārunā atklāti un laikus, jo pretējā gadījumā var pienākt brīdis, kad vairs nav iespējams neko glābt.
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